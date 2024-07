«Es la primera vez que gano algo y recibo un premio», comentó emocionado Calixto Argüello Morel, el flamante ganador del sorteo 121 de IPLyC Social Inclusivo.

El hombre tiene 61 años, es de Montecarlo y tiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tras un ACV y por complicaciones del corazón y del oído.

Contó que un amigo le avisó que fue beneficiado por el IPLyC y que “cuando me enteré, quedé muy contento y agradecido por este obsequio”.

Con el dinero del premio «mi intención es hacer una parrilla de material, que no tengo y está caro. En mi casa siempre se junta mi familia y me gusta compartir con todos, con cada uno, con amigos, me gusta eso; entonces será una gran oportunidad para hacerlo», señaló Calixto al respecto.