En medio de un conflicto interno creciente ventilado por el presidente Javier Milei, el jefe del Gabinete, Guillermo Francos, apuró a los diputados de la oposición y les exigió incluir en las privatizaciones a las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, que habían sido eliminadas en el dictamen del Senado de la semana pasada. Francos negó que esa eliminación fuera parte de un acuerdo con la oposición.

Según pudo saber iProfesional de altas fuentes oficiales, el manejo de las empresas públicas, de las privatizaciones y de la reforma del Estado es el principal conflicto que demora el nombramiento de Federico Sturzenegger, como ministro de desregulación del Estado. El ministro de Economía, Luis Caputo, se resiste a cederle el control de esas privatizaciones.

¿Puede estallar la interna entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger?

En ese sentido, Caputo es un aliado de Francos dentro del Gabinete de Milei, porque además tiene una estrecha relación con Karina Milei, la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, a través del asesor presidencial y su primo segundo menor, Santiago Caputo.

«En este momento, Luis ‘Toto’ Caputo es el titiritero del Gobierno, porque junto con Santiago y Karina Milei controlan todo el Estado y no quiere ceder terreno ante Sturzenegger», señalaron a iProfesional en la cocina del Gobierno.

En verdad, el conflicto entre Caputo y Sturzenegger viene de larga data -desde 2016-, cuando el primero era ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri y el segundo presidía el Banco Central, luego sucedido por Caputo en 2018. Sin embargo, el conflicto se profundizó desde la gestión actual de Javier Milei por las intromisiones de Sturzenegger en esferas de la gestión económica de Caputo.

En medio de este cuadro de situación y de las negociaciones con los diputados de la oposición, Francos salió este miércoles en declaraciones radiales a El Observador a ratificar que la Casa Rosada exige la inclusión de Aerolíneas, el Correo y Radio y Televisión Argentina en las privatizaciones. Además, el jefe del Gabinete ratificó que Milei quiere insistir en la versión original de la restitución del impuesto a las Ganancias y reducción de Bienes Personales.

«El Gobierno quiere restituir ganancias porque necesita recaudar para las provincias, y quiere reducir Bienes Personales para incentivar a que salga bien el Blanqueo de Capitales: los que tienen dinero en negro solo lo blanquearían si no tienen que pagar por ello Bienes Personales», dijo a iProfesional una alta fuente del Gobierno.

En cambio, Francos concedió a los diputados de la oposición la posibilidad de respetar el acuerdo en el Senado en la reforma del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que le dio más participación a las empresas Pymes y a las empresas de capitales argentinos.

Las declaraciones de Francos sucedieron a las del Presidente que este martes a la noche había ratificado que Sturzenegger ocupará un ministerio. Aunque no anticipó cuál ni cómo se llamará, dijo que se ocupará de la desregulación del Estado. Entre otras cosas, está en disputa en el gabinete, precisamente, quién se hará cargo de las privatizaciones de las empresas más importantes del Estado.

Guillermo Francos insiste en privatizar Aerolíneas Argentinas

Entre esas compañías se incluyen Aerolíneas, el Correo, Radio y Televisión, pero también Intercargo, Arsat, Aysa, Trenes Argentinos, Corredores Viales, y AGP, entre otras. Casi todas esas empresas están ahora en la órbita de las secretarías de Estado que conformaban el Ministerio de Infraestructura que estuvo a cargo de Guillermo Ferraro, en los primeros dos meses del Gobierno.

Ferraro fue echado del Gabinete por presión del ex jefe del Gabinete Nicolás Posse, precisamente porque éste le intervino la mayoría de las direcciones de las compañías porque quería hacerse cargo de las privatizaciones o de las reducciones de sus estructuras, fusiones o reformas.

Todas esas secretarías de Estado, como Obras Públicas, Transportes, Energía, Minería, y Concesiones, quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía de Luis Caputo. Por ese motivo, Sturzenegger podría ser una piedra en el zapato para Caputo si su nuevo ministerio las absorbe.

También Sturzenegger podría chocar con Francos porque podría quedarse con las secretarías que hoy tiene la jefatura de Gabinete a su cargo, como las de Transformación del Estado, de Simplificación del Estado, y de Empresas y Sociedades del Estado, que Nicolás Posse las había reservado para su manejo luego cuestionado por Milei y Karina Milei.

Es por eso que la conformación del futuro gabinete, y los conflictos que aparecieron entre Sturzenegger, aún no nombrado, Caputo y Francos, están en directa relación con la conformación de las leyes de Bases y Paquete Fiscal.

En ese sentido, Francos dijo a El Observador que «con las empresas privatizables nosotros no tuvimos un acuerdo en el Senado, como si lo tuvimos con el RIGI, porque no teníamos votos para poder sostenerlo». De ese modo, Francos negó el argumento de la UCR en Diputados para no reincorporar a esas empresas en las futuras privatizaciones.

«No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también les pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones. Supongo que quienes sostuvieron estos temas en el primer debate lo sostendrán en el segundo», presionó el jefe del Gabinete en las declaraciones a media tarde de este miércoles.

El plan de la Cámara de Diputados es tratar en el plenario de comisiones ambos dictámenes el martes próximo, para analizar los proyectos que vienen del Senado, y poder sesionar el jueves próximo para darle sanción definitiva a las dos primeras leyes de la gestión de Milei.

El Gobierno busca restituir Ganancias y reducir Bienes Personales

Francos fue condescendiente en las modificaciones que el Senado hizo del RIGI. «Tuvimos conversaciones con diputados sobre las modificaciones que se hicieron y nuestra posición. Las modificaciones concretas al RIGI son las que tenemos que mantener, porque clarifican lo que tenía que ver con productores locales, Pymes y demás», dijo.

Sin embargo, también fue inflexible en la restitución del impuesto a las Ganancias y la rebaja en Bienes Personales. «Respecto a la reforma fiscal, queremos insistir en el tema Ganancias y bienes personales, porque tiene que ver con el interés de los gobernadores y con el compromiso que asumió el presidente con las provincias», dijo.

Con la restitución de Ganancias, el Estado podría recaudar 0,41% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (unos 2.000 millones de dólares). Con la rebaja de Bienes Personales, el fisco resignaría un 0,63% del PBI, que implican unos 3.000 millones de dólares, pero a cambio podria asegurarse un buen resultado en el blanqueo de capitales para atraer inversiones y obtener más dólares y recaudación.

Estos puntos generan fuertes discusiones en el radicalismo, tal como anticipó este miércoles iProfesional. Un sector más conservador, líderado por el jefe del bloque, Rodrigo De Loredo, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, mantiene las posturas del Gobierno. En cambio, los diputados más progresistas como Karina Banfi y Fernando Carbajal sostienen que la UCR debe hacer valer los acuerdos que el bloque del radicalismo invoca en el Senado.

Fuente: Iprofesional