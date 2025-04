En las últimas horas, varios jefes de Estado y de Gobierno confirmaron su asistencia al funeral del papa Francisco, que se celebrará este sábado en la Plaza de San Pedro. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue uno de los primeros en anunciar su presencia. El exmandatario viajará junto a su esposa Melania y expresó en su red social, Truth Social: “Esperamos estar allí”.

A pesar de sus diferencias ideológicas, Trump mantuvo una buena relación con el papa Francisco, a quien visitó durante su primer mandato. Cuando se conoció la noticia de su fallecimiento, el expresidente publicó un mensaje de condolencias: “Descanse en paz el Papa Francisco. Que Dios le bendiga a él y a todos los que le amaron”.

También ordenó que las banderas en Estados Unidos ondeen a media asta como muestra de respeto, tanto en edificios y terrenos públicos como en los puestos militares y navales, incluyendo los buques de guerra, hasta el atardecer del día del entierro.

Este evento marcará la primera vez que un presidente estadounidense en funciones participe en el funeral de un papa, desde que George W. Bush asistiera al de Juan Pablo II en 2005.

Por otro lado, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también viajará a Roma para rendir homenaje al papa Francisco. El líder ucraniano ya había tenido dos audiencias privadas durante sus visitas anteriores a Europa, la última de ellas como parte de una gira para obtener más apoyo internacional en su lucha contra la invasión rusa.

Zelensky también manifestó su interés en reunirse con el presidente de Estados Unidos este sábado, en un contexto en el que las conversaciones entre Ucrania y sus aliados en Europa están centradas en la búsqueda de una solución a la guerra con Rusia. Por su parte, la superpotencia advirtió que, si no se alcanza un acuerdo pronto, podría abandonar sus esfuerzos para poner fin al conflicto.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, también confirmó su presencia en la ceremonia. Lo hizo en declaraciones a los medios desde la isla de Reunión, donde se encuentra en el marco de un viaje por el Índico.

A diferencia del presidente francés, Vladimir Putin, no asistirá al funeral. Su portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, informó que Putin no tiene planes de viajar a Roma, aunque aún no se decidió quién lo representará en la ceremonia. La razón de su inasistencia podría estar relacionada con el pedido de captura emitido por la Corte Penal Internacional.

Otros líderes internacionales también asistirán al funeral del papa Francisco. Entre ellos se encuentran la presidenta de Suiza, Karin Keller-Sutter, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y el presidente de Polonia, Andrzej Duda. También, los reyes Felipe y Letizia de España, y los reyes Felipe y Matilde de Bélgica estarán presentes para rendir su homenaje.

Fuente: Perfil