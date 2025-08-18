Cacho Bárbaro encabeza la lista de candidatos a Diputados Nacionales del Frente Popular Agrario y Social (FPAYS), que competirá el 26 de octubre.

Lo acompañan en la lista:

Mariquita Torres

Cristian Castro

Graciela De Melo

Pichi Perié

Mónica Gurina

“Necesitamos alguien que defienda nuestra tierra, nuestros valores y nuestros derechos, y Cacho es esa voz.

Desde el FPAYS seguimos comprometidos con la gente, con propuestas claras y con la convicción de que Misiones se merece ser escuchada”, expresaron en un comunicado.