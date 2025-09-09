El Frente Popular Agrario y Social (FPAyS) celebró el resultado electoral de este domingo en la provincia de Buenos Aires, donde una amplia mayoría expresó en las urnas su rechazo al proyecto del presidente Javier Milei y al “destrato permanente” hacia trabajadores, jubilados, productores y jóvenes.

En un comunicado, el espacio político sostuvo que lo ocurrido en Buenos Aires es una señal nacional y anticipa que “ese mismo freno al ajuste y a la entrega se va a replicar en todo el país”. En ese sentido, remarcaron que Misiones cuenta con una alternativa popular “amplia y profundamente ligada al campo nacional y popular”, encabezada por Cacho Bárbaro y Mariquita Torres, junto a Cristian Castro, Graciela de Melo, Pichi Perié y Mónica Gurina, de cara a las elecciones de diputados nacionales del 26 de octubre.

“El FPAyS es la representación genuina de quienes creemos en la justicia social. No hay espacio para medias tintas: o se está con el pueblo o se está con el ajuste”, afirmaron. Además, señalaron que el objetivo es “ponerle un freno a Milei y a sus socios de la Renovación en Misiones”.

El comunicado fue acompañado por la firma de las fuerzas que integran el frente: Partido Agrario y Social, Unidad Popular, Espacio Chacabuco, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Partido Solidario, Libres del Sur, Somos Barrios de Pie, Movimiento Popular Nuestra América, Frente Popular Patria y Futuro, Corriente Nuestra Patria, Federación Juvenil Comunista y el Partido Comunista, entre otras organizaciones sociales y políticas.