Sin brindar precisiones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió este ueves en que trabaja en «estrecha colaboración» con la Argentina para llegar a un acuerdo de renegociación de una deuda por casi US$ 45.000 millones.

La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, se reunió con el presidente Alberto Fernández semanas atrás.

El vocero del organismo multilateral, Gerry Rice, dijo que ambos «se comprometieron a continuar trabajando juntos en un programa de apoyo del FMI que pueda ayudar a la Argentina y a los argentinos para enfrentar los profundos desafíos económicos y sociales que el país está encarando, agravados por el Covid-19».

Al ser consultado por la prensa respecto del informe de evaluación del FMI sobre el préstamo a la Argentina, ratificó: «El programa anterior con la Argentina pertenecía a la categoría de acceso excepcional, con la que habrá una evaluación».

Sin embargo, aclaró: «No tengo fecha, pero publicamos los informes cumpliendo con la importancia de la objetividad y transparencia».

«Cuando se lleve a término esta evaluación, se mostrará en su totalidad», remarcó Rice.

Días atrás, el Gobierno había admitido que no iba a poder reestructurar la deuda por casi US$ 2.500 millones con el Club de París, si antes no alcanzaba un entendimiento con el Fondo.

La deuda vencida con el Club de París entró en un período de gracia hasta el 30 de julio próximo, y si la Argentina no soluciona ese pago ingresaría en default.

La administración de Alberto Fernández negocia conseguir un aval del FMI para que ese consorcio de naciones no considere la falta de cancelación de ese saldo como un evento de impago.

Mientras tanto, la Argentina aguarda los 4.354 millones de dólares en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI le asignará.

Tras una polémica al respecto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había garantizado que al menos una parte del monto se iba a utilizar para «sostener y promover la actividad y el empleo».

No obstante, el funcionario aclaró que la definición final sobre cómo proceder será del presidente Alberto Fernández.

El 13 de mayo último el Senado aprobó, con el impulso del kirchnerismo, un proyecto de declaración para solicitar que la próxima emisión de DEG del FMI se aplique para financiar la puesta en marcha de políticas públicas destinadas a resolver los problemas derivados por la pandemia de coronavirus.

Fuente: Noticias Argentinas