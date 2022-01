Las criptomonedas lograron consolidarse durante el 2021. Si bien el Fondo Monetario Internacional (FMI) se mostró escéptico en un principio en cuanto a la posibilidad de que las monedas digitales puedan instalarse a largo plazo y convertirse en algo más que una «burbuja», lo cierto es que el panorama cambió. En las últimas horas, el organismo remarcó la necesidad de regulación al mostrarse una correlación con el sistema financiero.

Según los cálculos de la institución, el valor de mercado de estos nuevos activos aumentó hasta casi los 3 billones de dólares el pasado mes de noviembre desde unos u$s620.000 millones (547.221 millones de euros) en 2017, aunque la capitalización de mercado se había reducido en 2022 a alrededor de 2 billones de dólares (1,7 billones de euros), lo que aún representa un aumento de casi cuatro veces desde 2017.

Asimismo, además de la mayor popularidad y adopción de los criptoactivos, el FMI subrayó que la correlación de estos con inversiones tradicionales como la renta variable aumentó significativamente, lo que limita los beneficios percibidos de la diversificación del riesgo y aumenta el riesgo de contagio en los mercados financieros.

En este sentido, la institución apuntó que este incremento de la correlación entre acciones y criptos aumenta la posibilidad de contagios entre las distintas clases de activos, como sugiere la subida sustancial de los efectos indirectos de los precios y la volatilidad del bitcoin sobre los mercados bursátiles, y viceversa, entre 2020-21 en comparación con 2017-19.

El mayor y considerable movimiento conjunto y los efectos indirectos entre criptomercados y bolsas indican una creciente interconexión entre las dos clases de activos que permite la transmisión de ‘shocks’ con capacidad para desestabilizar los mercados financieros.

«Nuestro análisis sugiere que los criptoactivos ya no están al margen del sistema financiero», señaló el principal consejero financiero y director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital de la institución, Tobias Adrian. El artículo fue publicado en el blog oficial del Fondo Monetario cuyo titulado es: «Crypto Prices Move More in Sync With Stocks, Posing New Risks»(Los precios de las criptomonedas se mueven más en sincronía con las acciones, lo que plantea nuevos riesgos»).

De esta manera, el FMI consideró que es hora de adoptar un marco regulatorio global «integral y coordinado» para guiar la regulación y supervisión nacional y mitigar los riesgos para la estabilidad financiera derivados del mercado cripto. En este sentido, propuso que tal marco debería abarcar regulaciones adaptadas a los principales usos y establecer requisitos claros para las instituciones financieras reguladas con respecto a su exposición y compromiso con estos activos.

«Los criptoactivos como el bitcoin han pasado de ser una clase de activos oscuros con pocos usuarios a una parte integral de la revolución de los activos digitales», afirmó Tobias Adrian.

En esta línea, el estudio apunta que «las correlaciones más fuertes sugieren que el bitcoin ha estado actuando como un activo de riesgo» y no como un valor refugio, como muchos de sus defensores como elemento diversificador de cartera han venido señalando desde hace tiempo.

Sobre este mismo punto, el FMI va más allá y concluye que «su correlación con las acciones se ha vuelto más alta que la de las acciones y otros activos como el oro, los bonos de grado de inversión y las principales monedas». Una serie de factores que «apunta a beneficios de diversificación de riesgo limitados en contraste con lo que se percibió inicialmente», según la institución.

Fuente: Ámbito