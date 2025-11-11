Veintidós emprendedores de Montecarlo fueron beneficiados con equipamiento y herramientas para fortalecer sus proyectos productivos, en el marco del programa de microcréditos que lleva adelante el Gobierno de Misiones.

El gobernador Hugo Passalacqua acompañó el acto y destacó el rol del Estado como facilitador de oportunidades para el desarrollo local.

El Gobierno de Misiones concretó la primera entrega del Banco de Herramientas Municipal de Montecarlo, una iniciativa que busca fortalecer la economía popular mediante la provisión de herramientas, insumos y equipos de trabajo a emprendedores de distintos rubros. En esta etapa inicial, 22 emprendedores locales accedieron a equipamiento que les permitirá ampliar su capacidad productiva y generar más oportunidades laborales.

Durante el acto, el gobernador Hugo Passalacqua remarcó la importancia de acompañar a los trabajadores independientes y a quienes día a día impulsan el crecimiento de sus comunidades:

“El Estado debe estar presente, brindando apoyo concreto a quienes se esfuerzan por generar trabajo, porque ahí está la base de una sociedad más justa y solidaria”, afirmó.

El Banco de Herramientas es una política pública impulsada por el Gobierno Provincial, que promueve la inclusión productiva y el fortalecimiento de la economía social en municipios de toda Misiones. A través de este programa, se busca que más familias misioneras cuenten con los medios necesarios para consolidar sus emprendimientos, mejorar sus ingresos y contribuir al desarrollo económico regional.

En el marco de la visita a Montecarlo, Passalacqua también participó de la inauguración del Espacio Municipal de Abordaje y Prevención de Adicciones (EMAPA), reafirmando el compromiso del Estado Provincial con las políticas de acompañamiento social y el trabajo articulado con los municipios.