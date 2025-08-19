Más de 170 mil misioneros ya pueden acceder a mayores beneficios en sus compras gracias a la incorporación de la tarjeta Naranja X a los programas provinciales ‘Ahora Misiones’, “Ahora Construcción” y “Ahora Bienes Durables”. Con esta medida, impulsada por el Gobierno de Misiones, se amplía la cobertura y se refuerza el objetivo de acompañar a las familias y dinamizar la economía local en un escenario económico complejo.

El anuncio lo realizó el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, autoridades de la empresa y referentes del sector comercial.

Más opciones de pago y reintegros para los consumidores

Los programas ‘Ahora’ permiten acceder a reintegros de hasta el 25% y a financiación sin interés en más de 2.000 comercios adheridos en toda la provincia.

En Ahora Misiones, los clientes podrán pagar en 1 o 6 cuotas sin interés, con un reintegro máximo de $44.044.

En Ahora Construcción y Ahora Bienes Durables, la financiación se extiende a 6, 12 o 18 cuotas sin interés, con un tope mensual de $1.306.800.

El ministro Safrán destacó que esta incorporación significa «una herramienta concreta para apoyar tanto al comercio local como a las familias misioneras».

Un impulso para comercios y proveedores locales

El acuerdo no solo beneficia a los consumidores, sino que también fortalece al sector comercial. Según Safrán, la presencia de Naranja X “va a incentivar que más locales se adhieran y que los programas tengan aún mayor alcance”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Manuel Amores, subrayó que Naranja X es la segunda cartera de clientes más grande de la provincia después del Banco Macro. “Esto abre la posibilidad de que miles de consumidores elijan productos locales en condiciones accesibles”, afirmó.

Estado presente y alianzas estratégicas

Con esta incorporación, el Gobierno provincial reafirma el rol de los programas ‘Ahora’ como una política pública clave para sostener el consumo interno, generando beneficios directos para consumidores, comercios y la producción misionera.

