El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, confirmó este jueves en la Cámara de Diputados que “el día lunes, a partir de haber podido modificar y haber logrado un acuerdo normativo vamos a estar firmando con el laboratorio Moderna nuevas dosis para nuestro país” y remarcó que “es un laboratorio americano que también está desarrollando vacunas pediátricas, y eso para nosotros es una gran noticia”.

El jefe de Gabinete, que brinda el Informe de Gestión número 130, también destacó los otros acuerdos a los que arribó el gobierno nacional: “Hemos recibido un total de 27.615.730 dosis, de las cuales 11.265.830 corresponden a Sputnik V, 6.768.000 a las Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX, y 7.057.900 de AstraZeneca-Oxford, cuyo principio activo se produjo en la Argentina”.

En ese sentido, Cafiero sostuvo que “el cuarenta por ciento de la población ya está vacunada en el país, ese registro, del 40 por ciento con una dosis, es el registro que tenía Europa hace 20 días” y aseveró del mismo modo que “la vacunación no es solamente una política sanitaria, también es una política económica”.

Con respecto a los salarios, el jefe de Gabinete remarcó que el objetivo del Gobierno es que “los salarios de las familias le ganen a la inflación, a los precios, ese es el desafío que tenemos por delante y que tenemos la firme convicción de cumplirlo este año” y manifestó que “sin industria no hay clase media, con endeudamientos insostenibles no hay futuro, sin consumo no hay inversión, y sin justicia social, educación y salud, no hay posibilidad de tener un proyecto de país”.

“Este es el camino para avanzar en un modelo distributivo distinto en nuestro país, para sostener el crecimiento que estamos detallando es necesario que los ingresos de la familia se recuperen, tenemos que trabajar y encontrar los instrumentos para que este esfuerzo de recuperación no se vaya por la canaleta de la inflación”, enfatizó Cafiero.

“Para nosotros, que tenemos una mirada de inclusión social y de infraestructura, que pensamos también en la necesidad de incluir equidad territorial, la obra pública es esencial, este año duplicamos el presupuesto de obra pública, lo llevamos al 2,2 por ciento del PIB”, sostuvo el jefe de Gabinete y detalló: “Hoy hay 1618 obras en nuestro país, eso es generación de empleo, es generación de oportunidades, es propio de una Argentina que quiere producir, trabajar y salir adelante”.

Para finalizar, el jefe de Gabinete puntualizó que “para nosotros no es tiempo de campaña electoral; en eso estarán pensando algunos. Nosotros los convocamos a todos a pensar en la campaña de vacunación, que es mucho más importante que la campaña electoral”.