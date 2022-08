La delegación del Centro de Entrenamiento de Taekwon-Do ITF de Posadas logró seis podios en el VIII Campeonato Sudamericano disputado el fin de semana pasado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

En la oportunidad, Macarena Husulak (II Dan) se quedó con el primer puesto en la categoría Formas y fue tercera en Lucha; mientras que Gisela Larrosa (III Dan) se colgó la medalla dorada tras imponerse en la modalidad Lucha. En tanto que, Martina Da Rosa (I Dan) terminó tercera en Lucha y Formas; y Felipe Krakowieski (I Dan) también logró alzarse la presea de bronce en Lucha.

Por su parte, Gastón Godoy (I Dan) tuvo una buena participación tanto en Formas como en Lucha, pasando dos rondas con excelentes performances.

El certamen contó con 570 taekwondistas de Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y los locales brasileños.

“En lo personal, este Campeonato Sudamericano fue una experiencia única por haber logrado dos podios entre tantos competidores y después de un gran esfuerzo. Me sentí muy bien y creo que superé mis expectativas”, expresó la atleta Martina Da Rosa, en diálogo con ENFOQUE. La joven agregó que el certamen la ayudó a mejorar algunos miedos, aplicando todo su potencial, que se complementó con el apoyo de sus compañeros y coaches.

Por otro lado, Felipe Krakowieski contó que, previo a su presentación tanto en Formas como en Lucha, sintió mucho nerviosismo, pero que una vez que ingresó al tatami, logró concentrarse para realizar una buena actuación.

“Fue un evento muy competitivo en el que se demuestra un gran nivel por parte de todos los atletas. Personalmente sentí nervios, pero estaba seguro de poder hacer un buen papel. Me voy a seguir preparando porque quiero continuar participando en torneos internacionales”, remarcó el joven.

En tanto, Gastón Godoy aseguró que, pese a no poder subirse al podio, el torneo le sirvió para seguir trabajando. “Son torneos en el que no podés equivocarte y quizás me jugaron en contra los nervios. Sin embargo, me quedo tranquilo porque todavía hay mucho por recorrer. Lo importante es que me saqué el miedo que tenía de afrontar este tipo de competencias y al mismo tiempo sumé experiencia internacional. Ahora es momento de cambiar la mentalidad y seguir entrenando”, expresó.

El equipo estuvo acompañado por los instructores Mauricio Rodríguez (V Dan) y Tamara Martínez (III Dan), quienes destacaron que “los chicos estuvieron muy tranquilos, enfocados en la competencia y eso también sirvió para los resultados después de meses de preparación y entrenamiento”.

Los próximos objetivos para el equipo misionero será la Copa del Mundo de Eslovenia que tendrá su desarrollo en el mes de octubre; y posteriormente, el Torneo Clasificatorio para disputar el Mundial de Finlandia 2023, a realizarse en la ciudad de Calamuchita, Córdoba, en noviembre próximo.