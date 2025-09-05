El Embajador de la República de Corea en Argentina, Lee Yong Soo, visitó la Cámara de Representantes de Misiones, donde fue recibido por el vicepresidente primero del Parlamento, Martín Cesino, y el diputado Rudi Bundziak.

La visita fue declarada de Interés Provincial, reconociendo su aporte al fortalecimiento de las relaciones internacionales de la provincia.

“Es un honor, como lo viene haciendo siempre este Poder Legislativo y la provincia de Misiones, recibir permanentemente a embajadores, como en este caso el de Corea”, afirmó Cesino, destacando la importancia de fortalecer los vínculos de amistad, económicos, políticos y sociales, especialmente con una comunidad coreana que ya tiene un papel activo en la provincia.

El legislador subrayó también la relevancia de generar puentes de entendimiento y cooperación con Corea, un país con una historia, cultura y economía de gran riqueza, cualidades que se reflejan en la dedicación de la comunidad coreana en Misiones, que contribuye con esfuerzo y compromiso a la vida social y productiva de la provincia.