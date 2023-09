El intendente electo de San Carlos Bariloche, el sindicalista mercantil Walter Cortés, quien el domingo logró el triunfo con un partido vecinal, afirmó este lunes que «la gente está mal, triste, malhumorada, viviendo situaciones muy feas» y por ello «votó un cambio que no se parece en nada a la política tradicional».

Sentado en su oficina de secretario general del gremio de empleados de comercio barilochense que conduce hace casi 30 años, Cortés ofreció una entrevista a la agencia Télam mientras repasaba los resultados electorales de la jornada del domingo.

Su Partido, Unión y Libertad -una fuerza vecinal- logró el 19,61% de los sufragios (12.977 votos), superando a la actual gobernadora peronista Arabela Carreras, que alcanzó el 15,28% (10.111 votos).

La participación en las urnas fue escasa: sufragó el 61,2% de las personas habilitadas, de las cuales un 13,5% votó en blanco.

«Yo gané por pocos votos, con 13 mil, no es mucho. Lo principal es generar credibilidad en la gente, que la gente confíe en mí, y para eso tengo que empezar a hacer obras urgentes», dijo Cortés.

-Télam: Ganó con pocos votos, pero ¿por qué ganó?

-W.C.: Porque la gente está cansada de la política tradicional, porque la gente está mal, está malhumorada, está triste, está viviendo situaciones muy feas, donde el salario que tenía se devalúa constantemente, y las paritarios vienen atrás. La gente ya no es más feliz. A eso sumale que hay obras de infraestructura que hay que hacer en la ciudad que no se hacen. También tenemos un gran problema que es la gente que está alquilando, que con la nueva ley y esto y aquello expulsan más gente a la calle. Entonces la gente trabaja, paga con un sueldo el alquiler, con el otro sueldo come, decime ¿qué vida feliz puede tener? En un departamentito que los matan con el precio. La gente está mal, el hombre común está mal, los pobres están mal.

-Télam: ¿Y entonces qué votó esa gente?

-W.C.: La gente votó un cambio, votó otra cosa que no se parece en nada a la política tradicional.

-Télam: Pero ese cansancio y descreimiento de la gente, ¿no alcanza a los dirigentes sindicales? Usted está hace 30 años al frente del gremio.

-W.C.: Yo soy de un gremio que hace muchas cosas por la gente. Desde las 8 hasta las 21 o 22 estoy acá. Hemos cosas importantes para nuestro pueblo, para el empleado de comercio, entregamos 150 terrenos, estamos entregando 76 más. Eso es muy fuerte para la gente que alquila. La gente sale y habla, dice que tiene su terreno gracias al gremio que lo pagó en tres años, y han hecho su casita. El gremio los acompaña, tiene muchas prestaciones.

-Télam: Es tiempo de elecciones nacionales también. ¿Massa, Bullrich o Milei?

-W.C.: No estamos con ninguno de esos. Le ganamos a todos eso acá. Cada uno tenía su candidato y les ganamos. No me enamora ninguno de los tres.

-Télam: Pero usted viene de extracción y pertenencia al peronismo, ¿eso no define su voto?

-W.C.: Lo dijiste bien: peronista. Han desdibujado al peronismo, esto parece otra cosa, no el peronismo. El peronismo es estar con la gente, tener sensibilidad. Cómo puede ser que la Argentina con todo lo rica que es, con las exportaciones que se hacen, con este país tan importante y con no tanta población vivamos esta situación tremenda y angustiosa con la inflación. Tenemos que ponerle un parate. No hay país que crezca si hay inflación. Ese es un negocio para los vivos de la timba financiera, y hasta ahora nos ha venido ganando esa timba. Hay que terminar con eso. El hombre necesita seguridad; cómo va a planificar si mañana el salario vale 40 por ciento menos, cómo planificás. No hay referencia de precios.