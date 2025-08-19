En una entrevista radial, Alejandro Cus, productor yerbatero de Misiones, relató su dramática situación. Denunció que entregó 130.000 kilos de hoja verde a la empresa Agro Moreno SRL y, más de un año después, no recibió ningún pago. La asfixiante crisis económica lo llevó incluso a intentar prenderse fuego frente al secadero de la firma. Su caso refleja la grave crisis que atraviesa el sector yerbatero, marcada por retrasos en los pagos, caída de precios y falta de regulación que perjudica a los pequeños productores.

Cus explicó que la empresa realizó la cosecha y el traslado con el compromiso de abonarle una vez vendida la yerba canchada. Sin embargo, el pago nunca se concretó. “Me llevaron la yerba con la condición de que, cuando la vendan, me iban a pagar. Pero no me dieron ni un centavo”, aseguró.

Durante los primeros meses del año recibió cheques del empresario, pero la mayoría fueron rechazados por falta de fondos. Según su testimonio, los documentos habían sido endosados por su esposa y utilizados en comercios locales para adquirir mercadería e insumos, lo que derivó en nuevas deudas cuando comenzaron a rebotar. La tensión llegó a un punto límite cuando Cus decidió encadenarse al portón del secadero. Tras esa protesta, cobró un único cheque de tres millones de pesos, aunque sostiene que la deuda total supera los cuatro millones.

El productor también cuestionó la desregulación del mercado yerbatero tras la pérdida del esquema de precios fijado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “Hoy nos pagan cuando quieren, como quieren y si quieren. Y encima nos dan cheques sin fondo”, advirtió. Según dijo, algunos secaderos pagan en efectivo 80 pesos por kilo, mientras otros estiran los plazos hasta 120 días.

A la crisis económica se suma una situación familiar difícil: su hijo padece un retraso madurativo y convulsiona, por lo que requiere atención médica constante. Aunque cuenta con obra social a través de la tabacalera, aseguró que los gastos de traslado e insumos básicos son insostenibles. “Todo cuesta plata: el monotributo, la contadora, los impuestos. Yo siempre vendí en blanco, hice todo como corresponde, pero así no se puede más”, lamentó.

Finalmente, expresó su malestar con el clima político nacional y criticó las declaraciones del presidente contra el papa Francisco, que como católico consideró ofensivas. Su caso se suma a los de muchos productores misioneros que denuncian demoras en los pagos, condiciones abusivas de comercialización y falta de protección frente a prácticas empresariales irregulares.

