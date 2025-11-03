El dólar oficial cerró la primera jornada de noviembre con una nueva suba y volvió a tocar los $1.500 en el Banco Nación (BNA), luego del respiro que había mostrado el mercado tras la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA). Aunque el tipo de cambio había bajado en los días posteriores a los comicios, la corrección fue más leve de lo que anticipaban los analistas.

El dólar mayorista subió 2,6% y se acerca al techo de la banda

El tipo de cambio mayorista avanzó $37 (+2,6%) y cerró en $1.482, apenas 1% por debajo del techo de la banda cambiaria, hoy fijado en $1.497,50. La semana pasada había caído $47 (-3,15%), pero esa baja no alcanzó para compensar la suba mensual de octubre, que fue del 4,7%.

En tanto, el dólar oficial minorista se vendió a $1.500 en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta o turista, que incluye el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.950.

Dólares financieros y blue: leve repunte y calma relativa

Los dólares financieros también retomaron la senda alcista. El MEP opera en $1.494,65 y el contado con liquidación (CCL) en $1.517,70, reflejando un rebote tras varios días de bajas.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable en $1.440 para la venta, tras una caída de $80 durante la semana anterior. En el mercado de futuros, los contratos de corto plazo subieron, mientras que los más largos mostraron leves retrocesos. Según los precios implícitos, el mercado proyecta un tipo de cambio mayorista de $1.479 para noviembre y $1.517 para diciembre.

Qué espera la city porteña

En la city, los operadores mantienen una expectativa moderadamente optimista: confían en que el dólar podría estabilizarse si el Gobierno avanza con las reformas estructurales prometidas por el presidente Javier Milei. Sin embargo, advierten que la volatilidad persiste por los cambios en el Gabinete.

El mandatario dispuso la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete —cargo que ahora ocupa Manuel Adorni—, y designó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior.

«Los cambios fueron recibidos con una sensación mixta dentro del espectro político, con decepción por la partida de Francos, reemplazado por alguien con menos experiencia, aunque totalmente alineado con el presidente», señalaron desde la consultora Max Capital.

Más pesos y menos oferta del agro: las causas detrás de la presión cambiaria

Según operadores del mercado, el repunte del dólar responde principalmente a dos factores: la baja oferta del sector agroexportador y la mayor liquidez en pesos tras la última licitación del Tesoro.

A esto se suma que el Tesoro inyectó unos $5 billones tras renovar solo el 57% de los vencimientos en la última licitación, lo que incrementó la cantidad de pesos en circulación y generó presión sobre el tipo de cambio.

Con este escenario, los analistas anticipan que el dólar podría mantener cierta tensión alcista en las próximas semanas, en medio de un clima de cautela e incertidumbre respecto a las próximas medidas económicas.

Fuente: Bae Negocios