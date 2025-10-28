El dólar oficial cerró este martes en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la pizarra del Banco Nación, lo que representa una suba de $35 respecto del cierre anterior. La divisa interrumpió la tendencia bajista que había mostrado al comienzo de la semana, tras el triunfo electoral del Gobierno en las legislativas del domingo.

De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó al borde de los $1.500, un nivel que el ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado días atrás como un rango «cómodo» para el Gobierno.

En el sistema financiero, el promedio del dólar minorista se ubicó entre $1.485 y $1.500 para la venta, con la cotización más alta en $1.500.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo sin cambios, cotizando a $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, luego de haber retrocedido en las ruedas previas.

En el segmento mayorista, la divisa avanzó 3,3% y se ubicó en $1.470, en una jornada calificada como «volátil» por los analistas, con un volumen operado de USD 571 millones.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP subió 2,3% hasta $1.474,58, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) trepó 2,2% y se posicionó en $1.492,03.

En tanto, las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) se mantenían en torno a los U$S 41.059 millones, según los datos actualizados al lunes.