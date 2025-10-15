El dólar oficial se recalienta después de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump, que estuvo lejos de alcanzar las expectativas previas. La falta de anuncios concretos y el condicionamiento del auxilio financiero al resultado de las próximas elecciones, expuesto por el mandatario estadounidense, generó incertidumbre entre los inversores. Así, este miércoles continúa la presión alcista sobre el tipo de cambio oficial.

El dólar mayorista avanza otro 1,5% hasta los $1.380, mientras que el billete minorista supera los $1.400 para la venta en el Banco Nación. Las pizarras de la principal entidad financiera pública del país muestran que la cotización avanza $30 hasta los $1.415. El promedio de las entidades financieras que releva el BCRA ya se ubica en $1.415,09.

Será clave observar si la presión alcista se contiene en las próximas horas o si, en caso de persistencia, reaparece el Tesoro de EEUU con una nueva intervención a través de la compra de pesos, como ocurrió el jueves pasado.

Lo cierto es que el traspié de la reunión bilateral, que el Gobierno buscará compensar con próximos anuncios o señales, se sumó a las ya instaladas dudas sobre el futuro del esquema cambiario después de las elecciones del 26 de octubre. Pese a que el ministro Luis Caputo ratificó la continuidad del actual esquema de bandas, la city ve un escenario incierto. Por caso, desde Wall Street, el banco Morgan Stanley trazó tres escenarios para el dólar tras los comicios: todos incluyen un salto cambiario y el más optimista ubica la divisa a $1.700 para fin de año.

Es por eso que, tras el repunte de este martes, los valores de los contratos de dólar futuro siguen al alza este miércoles, aunque todavía lejos de los valores que habían alcanzado antes del debut de la intervención directa del Tesoro de EEUU. Ahora, el contrato a fin de año «pricea» un tipo de cambio mayorista de $1.539.

Por su parte, el dólar blue también se recalienta. El billete informal ya se vende a $1.465, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. Es decir, $45 (+3,2%) por encima del cierre del martes.

En tanto, los dólares financieros operan con relativa estabilidad, luego de saltar hasta 3,2% como primera reacción a los dichos de Trump. El dólar MEP cotiza a $1.437,38 y el contado con liquidación (CCL), a $1.473,34.

El dólar y la volatilidad preelectoral

Hasta antes de la intervención del Tesoro de EEUU, la expectativa de una devaluación tras las elecciones era prácticamente un consenso de mercado. Sin embargo, la venta de dólares por parte del organismo a cargo de Scott Bessent, y el dato de que incluso abrió una cuenta para operar en el mercado de futuros, despertó la duda sobre si habrá una devaluación luego del 26 de octubre.

«Dicho en términos coloquiales, pocos querrían ‘ponerse de frente‘ con el Tesoro del país dueño de la máquina de imprimir dólares. No obstante, es difícil imaginar que la asistencia de Washington tenga como objetivo principal atrasar el tipo de cambio. Conviene recordar que el Fondo Monetario Internacional solicitó al país la compra de reservas, lo que sugiere que el nivel actual del tipo de cambio podría ser transitorio», detalló el analista y asesor financiero Mariano Monferini.

«En ese sentido, no sería extraño que en los meses posteriores a los comicios veamos algún ajuste del tipo de cambio oficial. Para los inversores, dolarizarse a precios de hoy ($1.400, aproximadamente) podría resultar una estrategia razonable si se busca cobertura», añadió.

Por su parte, Pedro Moreyra, director de Guardian Capital, indicó que el ministro de Economía Luis Caputo descartó una dolarización, ratificó la continuidad del esquema de bandas y destacó que EEUU seguirá comprando pesos, bonos y futuros, apoyando liquidez y crédito empresarial.

Por lo tanto, «para perfiles conservadores, puede ser recomendable refugiarse en divisa extranjera y activos de menor riesgo, como corporativos».