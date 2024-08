El diputado provincial de Misiones Germán Kiczka, acusado por tráfico de material de abuso sexual infantil, está prófugo de la Justicia, luego de que la policía realizara un allanamiento en su vivienda y la de su hermano Sebastián en Apóstoles, pero no pudieran hallarlos. Ayer jueves 22 de agosto, la Legislatura misionera había votado de manera unánime quitarle los fueros al legislador.

Su hermano Sebastián también es buscado por las diferentes Unidades Regionales y grupos operativos policiales, pero se baraja la posibilidad de que ambos estén fuera del país. No obstante, según detalla el diario Primera Edición, no hubo salida asentada en Migraciones, lo que no descarta que puedan haber cruzado por un paso fronterizo ilegal.

La Legislatura votó el desafuero de Kiczka

Luego de haber rechazado la renuncia del ahora exdiputado, quien no estuvo presente en la sesión, los legisladores provinciales aceptaron el pedido formal del juez Miguel Angel Faría, a cargo del juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad de Apóstoles.