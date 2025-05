Con el objetivo de fortalecer el sistema de salud y promover políticas públicas preventivas, el vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, diputado Martín Cesino, presentó nuevas iniciativas legislativas en la Cámara de Representantes de la provincia. En relación con estas propuestas, mantuvo reuniones con profesionales de la salud y representantes de organizaciones de pacientes.

Uno de los proyectos busca fomentar la detección temprana, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno del glaucoma, tanto en pacientes pediátricos como adultos, garantizando cobertura integral en estudios oftalmológicos, procedimientos quirúrgicos y tratamientos farmacológicos.

Además, propone la creación de la Red Provincial de Abordaje del Glaucoma, destinada a facilitar el acceso equitativo a los servicios de salud y a fortalecer la articulación entre los distintos efectores en todo el territorio provincial.

La iniciativa también plantea instituir el 12 de marzo como Día Provincial del Glaucoma. En esa fecha se llevarán a cabo campañas de detección gratuita y acciones de sensibilización para visibilizar la enfermedad y concientizar sobre la importancia de los controles oftalmológicos periódicos.

«Muchas veces se cree que una ley surge porque algo no se está haciendo, y no es así; este proyecto no busca cubrir una carencia, sino brindar un marco normativo y regulatorio a una atención que ya se viene realizando, la ley otorga derechos, visibiliza y refuerza el compromiso del sistema de salud con los pacientes», explicó Cesino, al destacar que el objetivo es institucionalizar y profesionalizar aún más el trabajo de los equipos de salud.

El legislador también remarcó la importancia de un enfoque integral: «Durante años, como médico clínico, mi mirada estuvo centrada en el adulto, pero aprendimos que no podemos dejar de lado a los niños; por eso esta ley también apunta a promover la atención temprana, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado desde la etapa pediátrica».

Asimismo, resaltó la capacidad del sistema de salud provincial para abordar este desafío: «Contamos con excelentes profesionales en todas las áreas, desde la neurología hasta la rehabilitación, tanto en adultos como en pediatría; esta ley también busca reconocer ese capital humano y garantizar que puedan seguir trabajando con el respaldo y los recursos necesarios».

En ese sentido, subrayó el rol del Estado en garantizar la equidad en el acceso a la salud: «Este proyecto va en esa dirección, consolidando un sistema público que ya es modelo en la región, con un enfoque interdisciplinario, integral y centrado en la persona».

Además, señaló que estas iniciativas se enmarcan en la línea de trabajo impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, quien promueve activamente políticas públicas orientadas a la prevención, la equidad y el fortalecimiento de la salud en toda la provincia.

Tras la presentación del proyecto, Cesino se reunió con la doctora Débora Bakovsky, médica oftalmóloga del Hospital Madariaga, quien aportó su perspectiva técnica sobre los alcances de la propuesta.

«Se trata de una propuesta que busca crear un programa integral para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del glaucoma, una enfermedad que, si bien no tiene cura, puede ser controlada si se detecta a tiempo; el objetivo principal es evitar que los pacientes lleguen a la ceguera, una de las consecuencias irreversibles más frecuentes del glaucoma a nivel mundial», explicó la especialista.

Aunque el Hospital Madariaga ya atiende esta patología, Bakovsky valoró la posibilidad de contar con una ley que respalde y dé continuidad al trabajo existente: «Contar con una normativa le da continuidad y formalidad a una tarea que venimos desarrollando hace tiempo; además, permite garantizar el acceso en toda la provincia, más allá de Posadas, para que cualquier persona pueda ser diagnosticada y tratada a tiempo».

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la conformación de una red articulada entre el Ministerio de Salud, el Hospital Madariaga y el Parque de la Salud, junto con la creación de un padrón provincial de pacientes con glaucoma. «Esto será clave para el seguimiento, la elaboración de estadísticas y el análisis de la distribución geográfica del glaucoma en Misiones; hoy solo contamos con datos del hospital, necesitamos una visión más amplia a nivel provincial», señaló.

En lo que respecta a la atención, la propuesta refiere tanto a adultos como pacientes pediátricos, con un sistema de transición hacia el hospital de adultos a partir de los 15 años, considerando el carácter crónico de la enfermedad.

Por otra parte, el diputado presentó un proyecto para establecer el 10 de mayo como Día Provincial de la Concientización sobre el Lupus. En relación con esta propuesta, recibió a representantes del grupo de apoyo Lupus Misiones Lumi y destacó el trabajo que vienen realizando en materia de sensibilización y acompañamiento a personas con esta enfermedad.

La iniciativa contempla campañas informativas y la iluminación en color violeta de edificios públicos y monumentos emblemáticos de Misiones, con el fin de visibilizar esta enfermedad autoinmune, frecuentemente subdiagnosticada, y acompañar a quienes la padecen.

«Estas acciones forman parte de una política sanitaria integral que busca garantizar el acceso a la salud, prevenir enfermedades y dar visibilidad a condiciones que afectan a una gran parte de la población, pero que muchas veces permanecen silenciadas», expresó Cesino.

«Todo el equipo forma parte de una asociación comprometida con la difusión, la concientización y el acompañamiento a los pacientes; estamos trabajando para que el 10 de mayo sea reconocido como el Día Provincial del Lupus, en el marco de una ley que ya garantiza el abordaje integral e interdisciplinario: diagnóstico, tratamiento y cobertura; durante este mes seguimos impulsando actividades, visibilizando la enfermedad y fortaleciendo el trabajo conjunto con el sistema de salud», agregó el legislador.

Por su parte, Cecilia Zegray, referente del grupo Lupus Misiones, LuMi, comentó:

«Nos reunimos con el diputado para dialogar sobre las problemáticas que enfrentamos los pacientes y familiares, y también para seguir avanzando en la implementación de la ley aprobada en 2022; buscamos conectarnos con organismos que puedan apoyarnos en temas clave como el acceso a la medicación, las jornadas de concientización y la capacitación de profesionales de la salud».

Entre los reclamos más urgentes, Zegray señaló: «Uno de los principales pedidos fue mejorar la gestión de la medicación en la farmacia del hospital, donde los pacientes deben esperar muchas horas; le propusimos al diputado encontrar una solución para aliviar esa carga, también hablamos de la importancia de realizar talleres y capacitaciones en atención primaria».

Asimismo, destacó el rol del grupo: «Aunque el 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus, nuestro trabajo se extiende a lo largo de todo el año; realizamos talleres, charlas y participamos en capacitaciones para informar y contener a pacientes y familiares; este mes organizamos una jornada en el Hospital Madariaga con gran concurrencia, y el 30 de mayo realizaremos otra charla en Oberá», informó.

Finalmente, Zegray hizo un llamado a la comunidad: «El lupus es una enfermedad poco frecuente, pero eso no significa que no exista; pedimos empatía, información y acompañamiento, nadie está exento de que le toque; nos pueden encontrar en redes sociales como Lupus Misiones y también por WhatsApp al 3764-868495».