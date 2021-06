La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas puso en marcha hace dos años el Observatorio de Control y Gestión de Establecimientos de Largas Estadías para Adultos Mayores. El objetivo: conocer el cumplimiento pleno de los derechos humanos de quienes están alojados en los geriátricos.

Si bien el riguroso trabajo de control sirvió para echar un poco de luz las condiciones en la que viven esos adultos mayores, desde la Defensoría del Pueblo advierten que todavía hay mucho por mejorar.

“Hace quince días he remitido al presidente de la Legislatura provincial (Carlos Rovira) y al gobernador (Oscar Hererra Ahuad) la conclusión de 22 páginas del Observatorio del Adulto Mayor y en la que la Defensoría concluye que no va a avalar la situación que hoy están viviendo los ancianatos, hogares de larga estadía, geriátricos, sin un permiso formal del municipio, cuando todos sabemos que es un negocio, es un comercio”, marcó el defensor del pueblo, Alberto Penayo, en una entrevista con ENFOQUE.

Más allá de que la Defensoría intimó a los titulares de los geriátricos a poner en regla estos lugares ante el municipio, Penayo fue contundente y aseveró que en lo personal está en contra de estos espacios de residencia para el adulto mayor.

“Soy anti institucionalización del adulto mayor. No quiero eso para nadie. No lo quiero para mis padres, ni para mí. No voy a acompañar a nadie a un geriátrico. El destino final de quienes propulsaron una familia tiene que ser el seno de su familia”, aseveró.

La defensa del adulto mayor por parte de Penayo va en línea con un dictamen de comisión aprobado hace unos días en el Parlamento misionero, referido a una serie de iniciativas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y en el cual, justamente, se establece desalentar el ingreso a establecimientos residenciales.

“Este dictamen significa un avance concreto por parte de la Legislatura, pero la realidad es que sigue siendo la misma. Por eso voy a seguir poniendo fuerza para que esto que se impulsa desde la Cámara de Diputados se convierta en ley y donde el adulto mayor, sin dudas, tenga un final feliz”, planteó.

Conectividad en barrios populares

Otro tema que preocupa -y ocupa- a la Defensoría es garantizar el acceso a internet en los 88 asentamientos (o barrios populares) de la ciudad de Posadas.

En esta línea, hace poco más de un mes y medio la Defensoría acordó con el representante del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) -en Misiones- la conectividad en 24 de los 88 asentamientos. La reunión de trabajo tuvo lugar en la sede la Defensoría y de la misma participó la empresa que elaboró el proyecto para extender la fibra óptica a estos 24 barrios populares.

Penayo alertó que por “decisiones arbitrarias” esa propuesta hoy “se encuentra estancada” y que los vecinos de esos asentamientos “están siendo privados de una herramienta esencial, que es internet”.

“El proyecto para dotar de internet a los barrios populares te dice que la inversión debe ser de hasta 160 millones y el proyecto presentado por la empresa para estos 24 barrios populares tiene una demanda de 122 millones, y todavía tiene margen”, observó.

“Entonces acá hay una contraposición enorme entre lo que está diciendo el presidente Alberto Fernández (sobre garantizar conectividad en los asentamientos) y parte del esquema que debe arbitrar los medios (el ENACOM). Acá no se está cumpliendo la igualdad de los ciudadanos ante el Estado y ante las leyes. Todos somos ciudadanos con los mismos derechos”, reclamó.