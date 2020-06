En los últimos días llegó a la Defensoría varias denuncias por hechos de vandalismo en el barrio El Porvenir. El defensor del pueblo, Alberto Penayo, convocó a Carlos Sosa, uno de los referentes para que pueda comentar sobre la realidad que se vive en la zona.

La situación se circunscribe a situaciones similares a las primeras denuncias que llegaron a la defensoría que ya son comunes, como amenazas, robos y hurtos entre otros.

«La diferencia es que hoy muchos estamos arriesgándonos, asumiendo el compromiso de ser voceros del barrio para con la policía u otros organismos pidiendo ayuda, pero, no encontramos respuestas. En este marco no queremos colaborar más ya que corremos mucho riesgo, esperamos tener respuestas por eso vamos a pedir nuevamente su intervención. Es prioridad para nosotros lograr mayor presencia policial e instalación de una antena de celulares para que podamos tener posibilidad como cualquier lugar de la ciudad de tener señal, para llamar al 911 u otras emergencias del barrio que hoy no lo tenemos”, manifestó Sosa.

«Esta situación es una realidad que debemos asistir y trabajar para cambiar, asumo el compromiso de solicitar al ejecutivo municipal para que tramite frente al Enacom la instalación de una antena, ya que cada vez que hay necesidad de pedir ayuda se convierte en una situación muy difícil de sortear por los vecinos”, manifestó el Defensor del Pueblo Alberto Penayo.