El economista Carlos Melconian opinó sobre la política económica que está llevando adelante Javier Milei y la definió como «bicicleta, licuadoraza y motosierrita» y habló del futuro de la Libertad Avanza.

Entrevistado en TN, Melconian, quien acompañó en las elecciones a Patricia Bullrich como su potencial ministro de Economía, señaló: «El ajuste que está haciendo este Gobierno es basado en el Impuesto PAIS y la bicicleta, la licuadoraza y la motosierrita. En algún momento, encontrado el equilibrio tenés que normalizar esta situación. Es un desafío, no lo digo pensando que sea fácil».

Melconian cuestionó la falta de horizonte de la política económica

Asimismo, manifestó: «No podés poner los pasivos del Banco Central, la ortodoxia monetaria y la carnicería fiscal y al final depender de que aparezca el ángel del cielo que te acomode las cosas. En algún momento esto va a requerir un rediseño».

En esa línea, Melconian cuestionó que no se conozca el programa económico completo a largo plazo: «Hay que hacer una agenda paso a paso y anunciar cual va a ser la política cambiaria. Tiene que ser un componente entre gobernabilidad y programa y hasta ahora el Gobierno no tiene ninguna. La ortodoxia lleva mucho tiempo, es muy duro, si le tienen miedo a la pátina heterodoxa va a ser durísimo y ganar confiabilidad que es lo que Argentina necesita va a tardar. Gobernabilidad y un programa, y el gobierno no tienen ninguna de las dos».

Carlos Melconian: cruzada ideológica, jubilaciones, inflación y fondos frescos del FMI

«Está en una cruzada ideológica. No sé cuán cerca de decir ‘nos equivocamos’ está», dijo sobre Milei.

El economista también habló del ajuste a las jubilaciones: «Se está llegando al mínimo gasto en términos de PBI. Todos arrancan licuándolo y llega un límite».

En cuanto a la baja de la inflación, sostuvo: «La inflación acumulada de los últimos cinco años da 2800%, si se analizan los precios relativos deberían estar todos equilibrados. Para que las caídas sean genuinas y vayamos a 11% anual, no mensual, la suba de los precios tiene que estar parejos. Esto se tiene que acomodar porque si no vamos a entrar en un proceso de desinflación inestable, sin rumbo».

Para Melconian, el Gobierno de La Libertad Avanza debe «anunciar un cronograma cambiario, decir cómo vas a comprar -reservas- genuinamente», y sumó la quita de algunas restricciones desde la Comisión Nacional de Valores (CNV). Por último, sentenció que si fuera el Fondo Monetario Internacional (FMI), en las actuales condiciones no le prestaría al país «15 lucas», en referencia a los U$S 15.000 millones que semanas atrás se rumoreó como un potencial monto en discusión de la Casa Rosada y el Ministerio de Economía con el organismo que comanda Kristalina Georgieva.

Fuente: Ámbito