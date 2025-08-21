El consumo no mostró signos de recuperación durante junio, en un contexto de salarios estancados en un bajo nivel histórico. En autoservicios mayoristas tocó un nuevo mínimo, en shoppings se vio la primera contracción anual en ocho meses y en supermercados se verifica un estancamiento desde marzo.

Según informó el INDEC este jueves, las ventas en mayoristas encadenaron su tercer retroceso mensual consecutivo, al mermar 1,8% respecto de mayo. De este modo, el dato de la serie desestacionalizada fue el más bajo desde que el instituto de estadísticas comenzó la serie, en 2017.

En términos anuales la contracción fue del 8,4%. A nivel de producto, las bajas más importantes se verificaron en el consumo de frutas y verduras, artículos de limpieza, y lácteos.

Por medios de pago, se vieron fuertes retrocesos reales en el uso de efectivo y tarjetas de crédito, e incluso una merma nominal en las tarjetas de débito. Solo creció la utilización de «otros medios de pago», que incluyen por ejemplo pagos con QR.