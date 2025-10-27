El avance de las pericias realizadas tras el trágico siniestro vial ocurrido el domingo 26 de octubre sobre el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 14, a la altura del puente del arroyo Yazá, confirmó que el conductor del automóvil Ford Focus, identificado como Jordan Rafael Gonzalo Ortiz (34), presentaba intoxicación alcohólica aguda al momento del hecho, según determinó el examen toxicológico efectuado sobre muestra de humor vítreo extraída del cuerpo.

En contrapartida, los análisis practicados al chofer del ómnibus de la empresa Sol del Norte, Nicolás Tarnowski (30), y al guarda Denis Oliveira (20), arrojaron resultado negativo para alcohol etílico en sangre, descartando la presencia de alcohol en ambos integrantes de la unidad de transporte.

El siniestro, uno de los más graves registrados en los últimos años en Misiones, dejó como saldo nueve personas fallecidas y veintinueve heridos, varios de los cuales continúan internados en el Hospital Samic de Oberá y en el Hospital Madariaga de Posadas.

La investigación se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 2 de Oberá, con intervención de la División Policía Científica, que trabaja en la reconstrucción técnica del hecho y en la consolidación de las pruebas periciales que permitirán establecer con precisión la mecánica del impacto.