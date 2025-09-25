El Concejo Deliberante de Posadas volvió a salir de su recinto habitual y sesionó este jueves en el Salón de Usos Múltiples del barrio Aeroclub. La iniciativa, que ya se repite de manera mensual en distintos puntos de la ciudad, tiene un objetivo claro: que los vecinos participen, opinen y marquen el rumbo de la agenda legislativa.

Según explicó el presidente del cuerpo, Jair Dib, estas instancias no son solo un acercamiento protocolar, sino una forma concreta de darle voz a la ciudadanía: “Venimos con nuestra agenda, pero dejamos que el vecino nos la rectifique. Ellos nos marcan qué discutir y hacia dónde orientar el trabajo”, afirmó.

Micrófono abierto: demandas que se convierten en proyectos

Durante la sesión, se habilitó un espacio de micrófono abierto para que los habitantes del barrio Aeroclub plantearan inquietudes y necesidades. Desde cuestiones vinculadas a infraestructura y seguridad hasta proyectos comunitarios, los pedidos vecinales fueron escuchados directamente por los concejales.

Dib reconoció que muchas de las iniciativas que hoy se encuentran en comisión tuvieron su origen en estas sesiones barriales. En su visión, el formato convierte al concejal en un gestor cercano, capaz de traducir las demandas del territorio en propuestas legislativas.

Una sesión mensual, cinco barrios al año

El programa prevé un promedio de cinco sesiones fuera del recinto por año, a razón de una por mes. Ya pasaron por barrios como Villa Poujade, Las Margaritas y El Territorio, entre otros. Cada encuentro busca acercar a los ediles a la vida cotidiana de los vecinos y a la vez promover la transparencia en la gestión legislativa.

De esta manera, la dinámica permite observar de primera mano las realidades que atraviesan distintos sectores de Posadas: calles sin asfaltar, alumbrado público, servicios básicos y espacios comunitarios. El resultado es una agenda más ajustada a las necesidades reales de la gente.

Legisladores más cercanos, vecinos más escuchados

El espíritu de estas sesiones barriales apunta a romper con la idea de un poder legislativo distante y encorsetado en un edificio institucional. En cambio, busca consolidar la imagen de concejales que caminan el barrio, escuchan y gestionan en territorio.

“El Concejo tiene que ser una herramienta de la comunidad, no un espacio ajeno”, insistió Dib, destacando que la construcción de políticas públicas más efectivas depende de una participación ciudadana genuina.

Una agenda marcada desde abajo

La experiencia del barrio Aeroclub volvió a dejar en claro que, cuando el Concejo Deliberante se abre a la comunidad, la ciudadanía no se queda en silencio: participa, debate y propone.

En definitiva, son los vecinos quienes marcan la agenda y trazan el rumbo de un cuerpo legislativo que, al menos una vez al mes, sale a la calle para escuchar y transformar esas voces en políticas concretas.