Innovación tecnológica, Movilidad y Empatía social serán algunos de los temas que caracterizarán a esta nueva edición. La misma se desarrollará del 3 al 23 de septiembre en el Concejo Deliberante de Posadas por medio de la modalidad virtual.

Con la presencia del presidente del HCD, Facundo López Sartori; el presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes del HCD, Martín Arjol; el secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad, Benito Del Puerto; el secretario de Deportes Municipal, Renzo Romero y los ediles, se lanzó oficialmente una nueva edición del Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020 “Posadas Conectada”, que se llevará adelante en el Concejo Deliberante del 3 al 23 de septiembre y contará con el acompañamiento del Consejo General de Educación.

El presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes del HCD, Martín Arjol, explicó que los jóvenes cumplirán, durante las sesiones, los roles de legisladores: elaborarán proyectos, trabajarán en comisiones y abordarán temáticas vinculadas a las necesidades de la ciudad, con el objetivo de que los estudiantes puedan emprender el compromiso ciudadano desde la actividad política, como base para aportar soluciones a nuestra sociedad.

“Este contexto afecta a todos los actores y a todos los sectores de nuestra sociedad y la educación no ha sido extraña a la afectación de esta pandemia, gran parte del mundo sigue sin poder ir a la escuela (…) la educación es un factor importante para el progreso y el desarrollo del ser humano (…) Por eso, creemos que es el momento oportuno, de chicos acostumbrados a ir a la escuela todos los años, con aquello que implica desde la capacitación hasta las relaciones sociales, creemos que este es el mejor espacio para escucharlos”, expresó Arjol.

En un contexto social, diferente al que han vivido las anteriores ediciones, pero con gran expansión de las tecnologías comunicativas, “Posadas Conectada” sumergirá a los alumnos que cursan el 4º, 5º o 6º año del secundario de instituciones públicas o privadas, en la presentación y defensa de sus iniciativas legislativas, por medio de la modalidad virtual. “Posadas Conectada” no es únicamente la conexión del teléfono al Wifi, tiene que ir mucho más allá, de la innovación, de la tecnología, la sustentabilidad. (… ) Pensar en la movilidad, los chicos nos pueden surtir de mucha información sobre el transporte y son quienes ahora ocupan medios alternativos de movilidad que van desde la bicicleta hasta los más innovadores como lo es el monopatín eléctrico (…) Pero también una “Posadas Conectada” en lo social, que es lo que la pandemia nos impide, nos dificulta y creemos que es necesario trabajarlo con los jóvenes”, señaló Arjol.

El presidente del HCD, Facundo López Sartori, celebró que a pesar del contexto de pandemia que estamos viviendo estos espacios contribuyen a fomentar la educación y la empatía entre los jóvenes: “En Misiones hay 400 mil estudiantes secundarios, Posadas tiene aproximadamente 25 mil estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas, es una entelequia decir que en todos los barrios de Posadas hay internet, no existe y eso es responsabilidad nuestra. Hoy que no haya conectividad en un barrio, un chico no está pudiendo estudiar. Esta es una realidad nuestra, es verdad que la pandemia aceleró los procesos tecnológicos, los procesos de educación. Este Parlamento, que vamos a trabajar en el mes de septiembre, tiene que trabajar con estas temáticas. La responsabilidad de que esos chicos no tengan conexión a la educación es nuestra (…) Poner el ojo en los barrios donde no hay conectividad, escuchar a los jóvenes (…) que ningún pibe pierda la educación por no tener internet”.

El Parlamento Estudiantil es un espacio para estudiantes que busca fomentar el interés y la participación dentro de la actividad legislativa e incentivar el debate y el análisis de las distintas propuestas para dar soluciones a los problemas de la sociedad.

A partir de hoy, las instituciones educativas secundarias, podrán inscribirse ingresando a https://hcdposadas.gob.ar/parlamento-estudiantil-inclusivo-2020/ y rellenando el formulario hasta el 31 de agosto. El 3 de septiembre se realizará el sorteo de las bancas y finalmente el 23 de septiembre se llevará adelante la sesión de cierre del Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020.