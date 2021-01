En una entrevista radial con el programa “Ricardo en la Mañana” el concejal Elvio Ceferino Rodríguez anunció que se sumará al bloque del Frente Renovador en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Vicente.

“Hoy estamos trabajando en este espacio maravilloso con un gran equipo de trabajo, con un gran conductor, con un gran gobernador, con gente valiosa que quiere a Misiones, que la quiere ver próspera; el protagonismo que tuvo y tiene la renovación todo este tiempo no es casualidad, son cosas que hay que reconocer, por eso estoy trabajando y aportando desde mi humilde lugar y seré la primera persona que se ponga a disposición de este gran proyecto, pensando siempre en el bien común, para ir mejorando y prosperando”, expresó el funcionario.

De esta manera el hermano del intendente municipal dejó asentada su postura al señalar que “es el momento de trabajar conjuntamente, más en un tiempo como el que nos toca vivir, y que en una coyuntura inédita el gobierno provincial ha brindado respuestas categóricas a cada una de las dificultades que se fueron sucediendo”.

Consultado por su relación con el Gobernador Oscar Herrera Ahuad, dada su reciente visita a San Vicente -donde inauguró una plaza saludable-, el concejal afirmó que “siempre hubo una buena sintonía, es algo que hay que valorar para lograr objetivos comunes tanto para San Vicente como para la provincia, y es valioso porque hace más de dos décadas que es así y hay que reconocerlo”.

Acerca de los motivos que lo convencieron de dejar su bloque unipersonal y pasar al Frente Renovador, señaló que “en primer lugar el agradecimiento al Gobernador Oscar (Herrera Ahuad), quien me invitó a formar parte de ese gran grupo de trabajo y eso lo voy a agradecer toda la vida”. Y destacó que “su objetivo es hacer el bien para la provincia y buscar consenso con todos haciendo lo mejor que se pueda y creo que el pueblo va a entender mi decisión política, estuvimos en un proyecto político que no estuvo a la altura de las circunstancias y que ya conocemos los resultados, y hoy estamos trabajando en este proyecto político y siento que mi equipo de trabajo y la gente de los barrios y de las colonias me van a acompañar. En el día a día que camino la calle, los barrios, las colonias, siento que hay esa cercanía y acompañamiento, pero de todas formas hay que ser muy respetuoso de la decisión de la gente y de las urnas”.

El funcionario dio un mensaje a la ciudadanía: “estoy agradecido a la vida por estar trabajando para hacer el bien, también agradecido porque siento el acompañamiento de la gente, voy a estar trabajando principalmente con el corazón en San Vicente, porque lo siento así, soy de acá pero también quiero una provincia como lo es, próspera y un país próspero para que nos vaya a todos bien, que es lo que busca toda gente de bien”, finalizó.