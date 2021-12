El Banco Central registró en los primeros 10 meses del año un superávit “de caja” de u$s 14.339 millones correspondiente al intercambio comercial, una cifra que representa un incremento del 101,5% respecto de igual período del año pasado.

Los datos surgen del Balance Cambiario que publica todos los fines de mes la autoridad cambiaria. La cifra es el saldo que queda entre liquidaciones de divisas como producto de exportaciones y de ventas para la importación. En octubre fueron casi iguales a las reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que contabiliza solo las operaciones informadas a la Aduana por los agentes del comercio exterior. En este caso es el devengado.

A los efectos prácticos de la administración del día a día en un contexto de falta de dólares, a los funcionarios del BCRA le interesa más la caja, porque allí están los dólares que pueden usar para abastecer la demanda del mercado.

Según los datos de la autoridad monetaria entre enero y octubre de este año ya ingresaron al Central u$s64.058 millones, cifra que es 54,33% superior a la del mismo período del 2020. Por otro lado, se fueron u$s 49.720 millones, es decir 44,56% más que en los primeros 10 meses del año pasado.

Los datos reflejan una espectacular mejora de las exportaciones, no solo por el efecto del precio de los commodities sino también por una suba de las cantidades vendidas. En 2020, por efecto de la pandemia no solo quedó afectada la actividad interna de la economía, sino que también se desplomó el comercio global.

Intercambio

En octubre, en tanto, el intercambio comercial dejó un superávit de caja de u$s 1.375 millones, lo que representó un más que explosivo crecimiento del 3.000%. En el mismo mes del año pasado el Banco Central sólo había podido quedarse con u$s 44 millones. Las exportaciones sumaron u$s 5.928 millones, con un incremento del 49% respecto de igual periodo del 2020. En tanto, las ventas de dólares a los importadores totalizaron u$s 4.553 millones y apenas crecieron 15,7% respecto del año pasado.

Los datos de “la caja” del Banco Central son muy parecidos a la que reporta Intercambio Comercial Argentino (ICA) que elabora el INDEC.

Para el organismo que conduce Marco Lavagna, el superávit entre enero y octubre fue de u$s 13.940 millones, con una suba interanual del 11.46%. Las exportaciones totalizaron u$s 65.141 millones (39,1%) e importaciones por u$s 51.201 millones (49,1%).

En lo que va del año, los importadores declararon a la Aduana compras por u$s 1.481 millones más de las que pagaron, y los exportadores a su vez tienen pendientes por ingresar u$s 1.083 millones. La diferencia jugó a favor del BCRA en u$s 398 millones de crédito neto.

A esta altura del año, el Banco Central se está moviendo dentro de estrechos márgenes. En octubre pasado había perdido u$s 94 millones de las reservas. Las personas habían comprado de forma neta u$s 343 millones, mientras que los inversores institucionales, se llevaron otros por u$s 180 millones.

Tanto en el gobierno como entre los analistas privados se espera que el comercio exterior cierre el año con un saldo a favor por encima de los u$s 15.000 millones, pero el BCRA demostró a lo largo de todo el año casi nula capacidad para acumular ese saldo en las reservas. De hecho, esta semana las reservas perforaron el piso de u$s 42.000 millones debido a la constante demanda de divisas de parte de operadores financieros.

Según la consultora Equilibra, las reservas netas de la entidad monetaria alcanzaron en noviembre a u$s 4.350 millones. La consultora señala en su último informe que el BCRA el mes pasado acumuló ventas en el mercado oficial por u$s 889 millones en noviembre y vendió otros u$s 317 millones en el mercado de bonos. La intervención total sumó u$s 1.205 millones, cifra similar a la de septiembre.

