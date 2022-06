El flujo comercial entre la Argentina y Brasil registró en mayo una suba interanual de 41%, al alcanzar los US$ 2.690 millones en el mes, la cifra más alta para ese período desde 2013 y empujado por el incremento de los precios de los productos.

Las exportaciones totalizaron US$ 1.223 millones en mayo, con una suba interanual de 51%, mientras que las importaciones crecieron 34%, por un monto de US$ 1.467 millones, lo que marcó una diferencia respecto a los meses previos, cuando las importaciones le ganaban a las exportaciones, según un informe de consultora Abeceb.

De esta forma, mayo cerró con un déficit US$ 244 millones, una cifra inferior a los US$ 288 millones registrados en mayo de 2021.

En cuanto a las exportaciones, tras una magra suba de 4% en marzo y 25% en abril, el buen número de crecimiento de 51% de mayo estuvo traccionado por «Trigo y centeno, sin moler» (+32%); «Vehículos de pasajeros» (+34% i.a.), en línea con el buen desempeño del sector automotriz local -las exportaciones, al igual que la producción, aumentaron 27% durante los primeros cinco meses-; «Medicamentos y productos farmacéuticos, distintos de los veterinarios»; «Preparaciones y cereales, de harina o almidón de frutas u hortalizas» (+211% i.a.).

Las exportaciones de «Vehículos a motor para el transporte de mercancías y usos especiales» -tercer ítem de mayor importancia, con casi el 13% del total de exportaciones – cayeron 8% i.a., principalmente por la disminución en el envío de pickups.

Las cinco categorías explicaron más de 50% de las ventas totales, con vehículos y trigo concentraron el 41%.

En cuanto a las importaciones, dentro de los productos con mayor participación en el total se destacan los incrementos de «Combustibles de petróleo o minerales bituminosos (excepto petróleos crudos)»; «Soja» (+253%); «Partes y accesorios para vehículos automotores» (+29% i.a.), insumos que son necesarios para la producción nacional de vehículos, que viene en alza y ya acumula una suba de 27% durante los primeros cinco meses del año; «Mineral de hierro y sus concentrados» (+20% i.a.).

Estas cuatro categorías explicaron casi 25% de las importaciones.

Por último, las importaciones de «Vehículos de pasajeros» -segundo ítem de mayor peso, representando 9% de las compras totales- disminuyeron 9% i.a., lo que refleja las restricciones vigentes al comercio exterior.

Con todo, en los primeros cinco meses del año las importaciones acumulan US$ 5.908 millones (+ 28% en relación con el mismo período de 2021), mientras que las exportaciones alcanzaron los US$ 4.813 millones (+13% vs. ene-may 2021).

De esta manera, el saldo bilateral acumulado entre enero y mayo fue negativo en US$ 1.095 millones, triplicando prácticamente el déficit de igual período de 2021 (US$ 341 millones).

Hacia adelante, y más allá del dato puntual de mayo, se espera que la tendencia al ensanchamiento de la balanza comercial deficitaria con Brasil se consolide.

Con importaciones creciendo por encima de las exportaciones, el déficit comercial podría cerrar 2022 en torno a los US$ 2.500/2.700 millones, por debajo del promedio de US$ 3,700 millones verificado entre 2010 y 2017 previo a las crisis de 2018-2019 en Argentina y a la pandemia.

Fuente: Télam