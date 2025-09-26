El kartódromo Mauro Nichueda será escenario este sábado 27 y domingo 28 de septiembre de la sexta fecha del Campeonato Misionero de Karting, organizado y fiscalizado por la Federación de Motociclismo, Motocross, Cuatriciclos, Enduro y Karting de Misiones (FMMCEyK), junto con la Municipalidad de Campo Grande. La modalidad nocturna será la protagonista.

El sábado, a partir de las 18 horas, la entrada será gratuita y se disputarán carreras bajo iluminación artificial, aprovechando el sistema del kartódromo, el primero de Misiones con capacidad para competencias nocturnas. Esto permitirá que pilotos y espectadores vivan la adrenalina del karting en un horario diferente, consolidando al circuito de Campo Grande como un referente del automovilismo provincial.

En esta ocasión el circuito completa los 1290 metros de iluminación para todo el trazado, que, además, tendrá un atractivo adicional con la participación de pilotos de otras provincias que llegarán a la tierra colorada invitados especialmente para este evento.

El domingo continuará la actividad con las series y finales de todas las categorías, incluyendo karting y superkart, finalizando con la entrega de premios a los ganadores.

Campo Grande ya había sido sede en mayo de este año, cuando el 10 y 11 se disputó la tercera fecha del Campeonato Misionero, y fue la primera vez en Misiones que se corrió en un kartódromo terrado especialmente iluminado para la ocasión. Ahora, nuevamente, la localidad vuelve a marcar un hito al repetir la experiencia en el Mauro Nichueda.