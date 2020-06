Escribe Emilio Salvador, Profesor de Filosofía

“Los cuervos devoran a los muertos, los aduladores a los vivos”. Antístenes.

¿Fue Platón el único heredero de la filosofía socrática? ¿Fue su único y mejor discípulo? (aunque Sócrates renegada de tenerlos) ¿Tuvo Platón una contracara filosófica a la que desprestigió para ser el único portador de la voz de “Sócrates”? ¿Existió Sócrates? (prometo que esta pregunta será trabajada en otro artículo).

Durante los siglos VI – V a.c existieron pensadores que, influenciados por las ideas socráticas decidieron vivir una filosofía con ese punto de partida, pero alejados del elitismo platónico que perseguía las ideas eternas. Eran un grupo de individuos que preferían el ser al tener, que despreciaban la hipocresía de las clases altas, el materialismo, el consumismo, la falta de virtud y los condicionamientos sociales. Sin embargo, al igual que los sofistas, han llegado hasta nosotros como los villanos de una historia interesada y necesitada de demonizarlos para erigir así su propia visión, disfrazándola de buena y bella y haciéndonos creer que hablaban por todos. Ese grupo de pensadores han sido llamados: los cínicos. Aristipo, Antístenes, Diógenes, son algunos de los más famosos referentes. Vivían sin preocupaciones materiales, desvergonzadamente, comiendo lo que sea, exhibiéndose hasta sin ropa, escupiendo a alguna persona para captar su atención y darle una enseñanza, en fin, definitivamente no eran los más “adaptados” socialmente. Pero eso no significa que sean villanos o malos solo porque pensaban diferente a filósofos como Platón, quien tenía la noble práctica de sentir antipatía por quien no se dejaba seducir por su pensamiento.

La palabra cínico se cree que tiene su raíz en el término Kyon (perro) por su particular y callejera forma de vivir. Hedonistas perseguidores de placer pero con la virtud siempre presente, han llegado a nosotros a través de Diógenes Laercio y su Vida de los más ilustres filósofos griegos, y han reflotado a partir de la concepción que de ellos han hecho autores como Nietzsche y Onfray en tiempos más actuales. Es paradójico pensar que heredamos un concepto tan negativo de personas que denunciaban la mentira de su tiempo, la educación ordenada dirigida a las clases más altas y la defensa de una filosofía cómoda que no hería la sensibilidad de nadie y por eso era inútil, según Diógenes de Sinope.

Antístenes, al encontrarse con un amigo que había perdido sus Comentarios, le dijo: “Convenía los hubiesen escrito en el alma y no en el papel”, consideraba que la perdición de una ciudad se da cuando no se puede distinguir a un vil de un honesto. Al ser alabado por hombres a los que no consideraba respetables dijo “temo haber cometido algún mal”. La filosofía era para él, poder comunicar con uno mismo y la disciplina más importante de la vida, desaprender el mal.

Su discípulo Diógenes, al escuchar que Platón había definido al hombre como un bípedo sin plumas, fue hasta donde estaba este con sus alumnos y arrojó un gallo desplumado : “He aquí a un hombre”, exclamó. Platón se vió en la necesidad de aclarar que su hombre era un bípedo sin plumas pero con uñas planas.

Las anécdotas de los cínicos son muchas, entretenidas y cargadas de significación vital, es por eso que considero que debemos revisar siempre lo que heredamos como un relato producto de la construcción de un discurso que no es propio. Tal vez uno pueda estar de acuerdo o no con sus planteos, no intento que sean héroes, pero bajo ningún punto de vista deberían ser los villanos del pensamiento solo por no ser aduladores y disciplinados sociales; quizás en eso radica el interés en ellos.

Antes de decirle cínico a alguien, pensemos si en verdad no lo estamos halagando.