El músico misionero, Horacio ‘Chango’ Spasiuk será distinguido por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por iniciativa de la legisladora Marilú González Estevarena.

El acordeonista y compositor misionero Chango Spasiuk será declarado este miércoles Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña.

El acto de distinción impulsado por la legisladora porteña Marilú González Estevarena, se desarrollará desde las 17.15 en el Salón Dorado de la sede legislativa local.

El artista y difusor de la cultura litoraleña a la que pone en contacto y diálogo con otras expresiones, ostenta un camino discográfico con una docena de álbumes, entre ellos, ‘Polcas de mi tierra’, ‘Tarefero de mis pagos’, ‘Pynandí (los descalzos)’, ‘Tierra Colorada en el Teatro Colón’ y el más reciente ‘Hielo Azul, Tierra Roja’ que registró junto a músicos noruegos.

Además, compartió músicas con Mercedes Sosa, Bobby McFerrin, Cyro Baptista, Bob Telson, Carlos Núñez, Heather Cornell & Manhattan Tap, León Gieco, Divididos, Raúl Barboza, Chucho Valdés, Lila Downs, Fito Páez, Dino Saluzzi, Los Chalchaleros, Ramona Galarza, Renato Borghetti, Teresa Parodi, Hugo Fattoruso, Chico César, La Bomba de Tiempo y Ricardo Iorio, por citar apenas a algunos.

Sobre ese andar musical, Chango dijo a Télam en 2019 que el suyo “es un proceso de múltiples búsquedas, proyectos, alianzas y experimentaciones. A medida que vas caminando el horizonte se va corriendo y esa fue siempre mi intención, más allá de que lo central de todos los días es tocar”.

El músico nacido en Apóstoles hace 53 años, se definió entonces como “un chamamecero cueste lo que cueste. Pero más que un chamamecero soy un hombre nacido en esa tradición de la que no quiero ni puedo despegar”.

“Soy un músico de chamamé que aprendí a tocar el acordeón. Me hubiese gustado que un músico de chamamé me enseñara a tocar pero no fue así y rodeado de absoluta libertad decidí caminar en múltiples direcciones sin ningún corset ni ninguna mirada de cerca que no me deje volar aunque me haya equivocado muchas veces”, abundó.

Fuente: Télam