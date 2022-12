El Centro de Formación Profesional (CFP) N°17, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que funciona por av. Lavalle 1861, Posadas, abrió sus aulas en 2012.En el marco de su aniversario N° 10, este jueves, en el cuarto tramo de la Costanera, 130 egresados recibieron sus diplomas que los capacita para salir directo al mercado laboral.

El CFP N° 17 fue creado por el Consejo de Educación de la Provincia de Misiones, es totalmente gratuito y abierto a toda la comunidad. Durante el 2022 capacitó a más de 200 alumnos y en 10 años egresaron más de mil. La inclusión es una de las premisas de la institución, es así que este año pasaron por el Centro de Formación más de cien mujeres. De igual manera egresaron personas con capacidades diferentes.

La formación también salió a los barrios, con cursos básicos para mujeres. El objetivo es incentivarlas a seguir capacitándose y potenciar su inclusión en el mercado laboral de la construcción. Además, como metas a corto plazo, están próximos a inaugurar un aula satélite en el barrio Itambé Guazú, con la idea de poder llegar a más misioneros con más capacitaciones y oportunidades laborales.

El CFP 17 capacita en: Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliaria; Auxiliar en instalaciones sanitarias domiciliaria; Auxiliar en construcción en seco con componentes livianos; Montador electricista domiciliario ; Albañil; Operador de máquinas e instrumentos de medición; Secretariado jurídico y Operador de pc para la administración y gestión.

“Llevamos una década trabajando por la formación, por la inclusión de los vecinos y vecinas de esta ciudad”, expresó el apoderado de la entidad y regente del centro de estudios, Jair Dib.

“Los certificados que hoy entregamos es entregar futuro. Inicia una nueva etapa de esperanza, de progreso. Este certificado contiene dignidad y trabajo”, reflexionó Dib. Asimismo agradeció a todo el equipo por estos 10 años de compromiso. “Especialmente a Darío Vallejos, secretario del Centro de Formación, al secretario general de UOCRA, Héctor Vallejos y al Gobierno de Misiones por el acompañamiento”.

Inclusión real

Manuel Sucini, quien se moviliza en silla de ruedas, asegura que en el CFP encontró un espacio de formación y superación personal. “Estoy muy agradecido al Centro de Formación por la inclusión. Estoy muy feliz de recibir mi certificado de electricidad domiciliaria”, expresó y se mostró muy emocionado por haber aprendido electricidad. “Hoy me doy cuenta de la importancia de una correcta instalación eléctrica en el domicilio”, señaló.

En el mismo sentido se expresó la joven Jimena Zarza, quien contó que estudió plomería, luego electricidad y albañilería. “Agradezco a Jair Dib por el espacio y que es gratuito e inclusivo para todos. Saber que las mujeres podemos resolver cuestiones que antes no pensábamos o no teníamos idea te llena de orgullo. Hoy les digo a todas las chicas que se animen, que no tengan miedo”, alentó.

Ricardo Vázquez también compartió su experiencia. “Yo tenía un trabajo y buscaba otro ingreso. Me dijo un amigo de la existencia del Centro de Formación y elegí instalación de sistemas de frío y hoy estoy trabajando solamente de esto. Estoy por abrir mi propio taller”, contó orgulloso. “Agradezco a Jair porque gestionó y gracias a eso accedí a un crédito del Fondo de Crédito de Misiones para comprar las herramientas que me permitió trabajar de lo mío. Hoy manejo mis tiempos y un amigo también trabaja conmigo”, dijo.

Del acto realizado en el cuarto tramo de la Costanera participaron el secretario general de UOCRA, Héctor Vallejos, el presidente del Consejo de Educación, Alberto ‘Colita’ Galarza; el Secretario de Desarrollo Económico en Municipalidad de Posadas, Claudio Aguilar, entre otros funcionarios provinciales y municipales.