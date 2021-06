El Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) es el espacio de formación y desarrollo destinado a atletas misioneros de proyección. Está ubicado sobre la ruta nacional 12 y el acceso al Parque Industrial Posadas, y cuanta con una infraestructura de catorce hectáreas con canchas de fútbol, hockey, rugby, tenis y espacios para deportes de salón, además de la pista de atletismo inaugurada hace casi dos años.

El predio lleva el nombre de Eugenio ‘León’ Seró, uno de los más reconocidos deportistas de la tierra colorada, amante de la natación y de otras disciplinas, que perdió la vida a la edad de 59 años, tras rescatar a varias personas en la recordada ‘Tragedia del Paraná’, competencia de Aguas Abiertas realizada en el año 2010 en la que también fallecieron otras siete personas.

En el predio del CePARD se desarrollan las 31 disciplinas olímpicas y otras que no lo son, pero que también reciben apoyo por parte de los profesionales a cargo del lugar.

El origen del CePARD fue una idea elaborada por el propio ‘León’ Seró como una respuesta de lo que le faltaba al deporte misionero, el cual se hizo realidad luego de su inauguración el 12 de octubre del año 2013.

“Cuando nos sentábamos a tomar unos mates los domingos por la tarde, hablábamos mucho con León y siempre se planteó la estructura de un centro de alto rendimiento. Fue así que comenzamos a elaborar un proyecto para acompañar al desarrollo del atleta misionero, ese que se pondrá la camiseta de Misiones para defenderla fuera de la provincia o inclusive, fuera del país”, contó su hermano Miguel Seró -en una entrevista con ENFOQUE-, quien actualmente es el coordinador del Área de Alto Rendimiento Deportivo.

Aquel proyecto tomó forma, se avanzó en obras y finalmente, en octubre del 2013 tuvo su esperada inauguración con la participación de deportistas locales y de elite nacional e internacional, todos reunidos en una gran fiesta para el deporte de la tierra colorada.

En el año 2014, el Gobierno provincial creó el Ministerio de Deportes, que comenzó a funcionar con sus oficinas dentro del CePARD. De este modo, también se activó aún más en la parte deportiva. Y, en 2019 se instauró el Área de Alto Rendimiento Deportivo, siendo Miguel el elegido para estar al frente del mismo por su experiencia, capacidad y por ser otro de los impulsores de esta creación. Mientras que Aldo Steinhorst, se hizo cargo de la Subsecretaría de Representación y Alto Rendimiento de la provincia.

“Fue un sueño mío y de mi hermano, el cual tratamos de llevarlo adelante de la mejor manera, junto a un equipo de profesionales que me acompañan”, expresó el experimentado deportista.

A su vez, se armó un espacio donde está instalado el gimnasio y paralelamente, se desarrollaron otras obras que «actualmente están con un avance de entre el 60 y 70 por ciento como la pileta olímpica, el gimnasio para artes marciales y deportes de combate, entre otras”, indicó.

El Sistema CePARD y un camino a la elite

Para que un atleta llegue a formarse en el CePARD, éste es becado por medio de una propuesta de la Federación o Asociación deportiva a la que pertenece, ya sea por su trayectoria o proyección a nivel nacional. A partir de allí, se realiza una evaluación del perfil del atleta y queda en lo que desde el área de coordinación llaman el “Sistema CePARD”.

“Actualmente, contamos con 100 atletas becados de toda la provincia y en estos días saldrá otra lista de los nuevos deportistas que se integrarán al Sistema CePARD. Esta beca les permite entrenar en el Centro y acceder a una ayuda económica para invertir en las necesidades que el deportista debe tener, más el soporte del staff multidisciplinario de profesionales”, explicó Seró.

El gabinete multidisciplinario cuenta con psicólogo deportivo, nutricionista deportivo, kinesiólogos, deportólogos y un staff de profesores.

Este año se confeccionó un listado de deportistas que están en una Beca de Desarrollo, que tendrán la misma asistencia que aquellos que integran el Sistema CePARD, pero sin la ayuda económica para que puedan entender cómo funciona el trabajo de entrenamiento en el predio. “Entre los becados y no becados, contaremos con alrededor de 200 atletas, un número importante para la provincia”, destacó.

El profesor de educación física se refirió a los objetivos que tienen desde el Área de Alto Rendimiento y uno de los más importantes es que un atleta misionero llegue a competir en los Juegos Olímpicos, con formación y desarrollo netamente dentro del CePARD.

“Este objetivo se basa en un trabajo de acá a seis años. Queremos tener a un atleta misionero en los Juegos Olímpicos sin que éste deba irse a otra provincia o al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) para obtener un buen entrenamiento. Nuestra idea es que ese atleta tenga un marco de contención, nuestro apoyo en su desarrollo y poder formarlo, primeramente, como buena persona y después sacar su mejor versión como deportista”, resaltó.

Para Seró, contar con un espacio físico como el CePARD fue importante para el atleta misionero no sólo en lo físico y deportivo, sino también en lo psicológico. “Hemos visto un crecimiento importante con simplemente dos años y medio de trabajo. Hay muchos casos de deportistas que comenzaron a entrenar con nosotros y en un año o año y medio obtuvieron logros nacionales y eso hay que remarcarlo. Apostamos mucho a las categorías juveniles y la idea es que tengan un entrenamiento igual o similar al que se les exige cuando se van a entrenar al CeNARD”, dijo.

Agregó que los logros del CePARD son los que hacen al atleta y que el trabajo se basa en brindar la contención y el apoyo que antes no tenían.

Además de trabajar con deportistas convencionales, el Centro también asiste a deportistas adaptados. Entre ellos se encuentran Lisandro Zarza (Selección Argentina Masculina de Básquet sobre Silla de Ruedas), Aarón Rodríguez (Atletismo) y la Selección de ‘Los Magos’ (Fútbol para Ciegos).

Respecto al trabajo en tiempos de pandemia, Seró aseguró al no tener fechas de competencias para algún torneo, no pudieron brindar un plan de entrenamiento. Sin embargo, entrenaron desde sus casas, en su espacio y hasta en el mismo CePARD con protocolos sanitarios. Afirmó que al habilitarse ciertos eventos en algunas disciplinas, los resultados fueron muy positivos.

“Soy un convencido de que el deporte se desarrolla y cumple su función educativa-formativa en base a tres pilares fundamentales: la capacitación constante de los recursos humanos, ya que al tener buenos educadores-formadores, el deportista tendrá mayor contención y desarrollo como persona. La competencia seductora en todas las actividades, que es lo que te motiva al atleta. Y la difusión, ya que no hay otra cuestión más importante como el marketing de una actividad física para llegar a más personas”.

Evaluaciones en los municipios

Al no contar con alojamientos para los deportistas que llegan del interior a Posadas, el equipo multidisciplinario se traslada a gimnasios e instituciones deportivas de los distintos municipios, donde realizan evaluaciones a deportistas de potencial proyección que las secretarías deportivas municipales proponen.

“Ya hemos evaluado a más de 500 chicos en la provincia dentro de una franja etaria de 3 a 18 años, que son etapas en las que nosotros podemos modificar y acompañar al crecimiento deportivo de ese joven”.

Estas evaluaciones brindan al entrenador o profesor un diagnóstico de fortalezas o debilidades de cada atleta.

Entre los objetivos a corto plazo, aseguró que “queremos lograr la construcción de un hotel alojamiento-deportivo para poder realizar concentraciones con nuestros deportistas a nivel provincial y nacional. Estamos trabajando con el objetivo de que eso se pueda iniciar cuanto antes, ya que estamos siendo un ejemplo para otras provincias del nordeste argentino y contamos con atletas que mucho talento. Además, eso nos permitirá también poder estar más cerca de deportistas que lleguen de otras provincias o países, inclusive para selecciones”.

En cuanto a obras, Seró afirmó que la pileta olímpica está avanzada en un 70 por ciento y que son optimistas en que una vez que finalicen sus obras será de gran importancia no solo para los deportistas sino para la provincia en general.

“Estamos seguros de que será la mejor pileta del nordeste argentino. Misiones cuenta hoy con un equipo de natación muy fuerte a nivel nacional y sin dudas, será de gran ayuda para nuestros nadadores”, expresó.

Entre otras obras, también se está construyendo el gimnasio para deportes de combate, ya sea de Karate, Taekwon-Do o inclusive Kick Boxing.

En tanto, la pista de atletismo es otra de las obras que concluyó en un cien por ciento y que funciona desde hace dos años, la cual ayuda a todos los deportistas en general.

Miguel Seró, el polideportivo misionero

Este obereño, nació el 8 de septiembre de 1961 y parte de su infancia, vivió a tres cuadras del Oberá Tenis Club, su primer club, donde jugaba al tenis.

Cuando tenía 12 años su familia se mudó a Posadas. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional y a través de los torneos intercolegiales comenzó su odisea por varias disciplinas deportivas.

Incursionó por el básquetbol, judo, fútbol de salón, fútbol de campo (divisiones inferiores de Guaraní Antonio Franco), canotaje (Club Misionero), hizo 25 años de judo y entrenaba en un secadero de yerba mate con el maestro Yoshijiro Matsumura. Luego pasó al rugby hasta los 37 años y desde los 40, se destacó en el fisicoculturismo.

Fue entrenador de rugby y dirigió al Seleccionado argentino femenino, como así también a los Seleccionados masculino y femenino de Paraguay y al femenino de Costa Rica. Actualmente, incursiona por el pádel.

Una de las anécdotas más preciadas por Seró es que a los 16 años pudo haber jugado en la primera del equipo de Básquet del Banco Provincia y disputar varios partidos, nada más y nada menos que con Ernesto ‘Finito’ Geherman. “Yo era pivot y Fino el base. Se la tirábamos todas al flaco que siempre encestaba. No perdíamos ningún partido”, recordó.

Continúa al frente del ‘Gimnasio Seró’, ubicado frente a la Escuela Normal Superior ‘Estados Unidos del Brasil’ de Posadas desde hace casi 40 años, un emprendimiento que también lo inició con su hermano, León.

“Me defino como un apasionado del deporte y un convencido de que el deporte es la mejor herramienta para educar. Pero no todos los deportes son educativos, sino que depende de quién lo conduzca”, ponderó.

Aseveró que está convencido de lo que hace y que día a día lo disfruta. Sin embargo, sabe que debe haber un equilibrio entre el trabajo y la familia.

“Siempre lo pongo de ejemplo a mi hermano León, con quien tuve aprendizajes muy fuertes y se lo agradezco enormemente. Él siempre me acompañó y lo está haciendo, porque es quien me marcó el camino. Yo miro el camino y lo veo a él. Si estuviera vivo estaría orgulloso de su proyecto, de todo lo que se logró y se está llevando adelante. Porque este sueño es de él. Yo solamente me acoplé a su sueño”, enfatizó.

Al hablar de su hermano mayor aseguró que “siempre fue un adelantado porque tenía otra mirada. Quizás por su formación en Europa. León nació en Francia, estuvo mucho tiempo en Alemania y para el momento tenía una mirada bastante desarrollada”, dijo.

Aseguró que Misiones ha tenido un gran crecimiento en la rama deportiva y que hoy es un ejemplo para el país.

“Cada vez que un atleta misionero sale y compite en otra provincia, nos preguntan cómo es formarse deportivamente en la tierra colorada», contó.

«Tener una indumentaria, formar parte de un equipo y representar a tu provincia, es lo mejor que le puede pasar a un atleta. Es una muestra de que estamos muy bien, no solo en el deporte, sino en todas las áreas y eso se debe a los lineamientos que se ejecutan y que son más que los adecuados. Hay un diagnóstico que se está trabajando muy bien”, cerró.