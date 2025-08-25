El próximo 29 de agosto a las 21 horas, el histórico templo de la Asociación Civil Logia Roque Pérez (Córdoba 318, Posadas) se transformará en escenario de un encuentro musical único.

La cita forma parte del Ciclo de Música del Centro Vasco Misiones «Euskal Jatorri», en esta ocasión organizado junto a la Logia Roque Pérez —que celebra su 119° aniversario— y el Conjunto de Música Popular del Parque del Conocimiento «Sin Fronteras».

El concierto promete un viaje sonoro por Argentina, Uruguay y Brasil, con interpretaciones de obras de grandes referentes latinoamericanos como Carlos “Negro” Aguirre, Gilberto Gil, Adrián Abonizio y Hugo Fattorusso, entre otros.

Además, contará con la presencia de artistas invitados de la escena local: Noelia Copetti, Guillermo O’Connor y Luli Ramírez, quienes se sumarán a la propuesta para darle un matiz especial a la velada.

La entrada es libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a disfrutar de una noche de música popular en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

📍 Dónde: Logia Roque Pérez, Córdoba 318, Posadas

📅 Cuándo: Jueves 29 de agosto, 21 hs

🎟️ Entrada libre y gratuita

👉 Más info en redes: @parqueconocimiento | @granlogiafederalargentina