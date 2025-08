Tras flexibilizar las metas del acuerdo de facilidades extendidas y espaciar las revisiones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó el desembolso de U$S 2.000 millones previsto, que ya ingresaron esta tarde a las reservas del Banco Central (BCRA). De esta manera, el Gobierno logró superar el umbral de U$S 43.000 millones en las arcas de la autoridad monetaria, un hito no visto desde mediados de 2023.

Las reservas brutas internacionales se ubicaron en U$S 43.023 millones tras subir U$S 1.993 millones por el desembolso del FMI. Así tocó su máximo desde el 13 de enero de 2023 cuando se ubicaban en 43.115 millones de dólares, aunque los activos internacionales caerán en estos días debido a que el Tesoro deberá abonar unos U$S 824 millones en concepto de intereses y comisiones al organismo multilateral. Esto implica un 41% del pago.

Con este segundo desembolso, el FMI giró hasta ahora U$S 14.000 millones de los U$S 20.000 millones acordados en abril. Este préstamo fue clave para engrosar las reservas, frenar la pérdida y estabilizar el esquema cambiario tras la tensión vista a mediados de ese mes. A cambio, el Gobierno cedió el crawling-peg del 1% mensual, levantó parcialmente el cepo -fundamentalmente para personas humanas- y adoptó el sistema de flotación entre bandas.

Pese a los esfuerzos, en el último staff report el FMI informó que la Argentina no cumplió la meta de acumulación de reservas netas del segundo trimestre: el saldo era de U$S 4.700 millones negativos en junio, lejos del objetivo de U$S 1.100 millones negativos.