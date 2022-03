El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió este lunes en el segmento mayorista U$S 300 millones, en la compra de divisas más importante en lo que va de la actual gestión.

De esta forma, en lo que va del corriente mes las compras suman casi U$S 400 millones.

La anterior marca máxima fue en mayo de 2020, cuando el organismo monetario adquirió U$S 279 millones.

Consultado por Télam, Gustavo Quintana, analista financiero, señaló que esto responde fundamentalmente a tres razones: el incremento en la cotización de los commodities agrícolas por el conflicto entre Ucrania y Rusia; la decisión de exportadores que quieren «aprovechar» el momento para vender a través de contratos futuros y por «la cosecha gruesa de marzo».

«Esto se ve respaldado por ingresos de los exportadores. El mercado está empezando a jugar a favor de los objetivos oficiales por efecto precio, que coincide con el inició de la colocación de la cosecha gruesa. Los exportadores están tratando de anticipar ventas para evitar retenciones futuras y para aprovechar los altos niveles de precio por el conflicto entre Rusia y Ucrania», agregó Quintana.

Para el analista financiero «hay que ver si se mantienen estos precios», porque los mercados internacionales tienen altos niveles de volatilidad, por eso «es pronto para sacar conclusiones».

De esta manera, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 113,94, con una suba de 25 centavos en relación al viernes.

En el segmento informal, el denominado dólar «blue» se negoció sin cambios, a un promedio de $ 200 por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cedió 0,5%, a $ 200,10; mientras que el MEP cayó 0,1%, a $ 196,33.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 31 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 108,44.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 148,12 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 188,00.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 420 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 90 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron U$S 302 millones.

