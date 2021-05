El Banco Central (BCRA) continúa acelerando su ritmo de compras en el mercado. Sumó este lunes otros u$s 195 millones, con los que superó los u$s 1500 millones en lo que va del mes. De esta manera, la entidad que preside Miguel Pesce ya alcanzó el mayor ritmo de compras para un mismo mes desde el cambio de gestión, superando el anterior récord de marzo, en que adquirió un total de u$s 1476 millones.

Con esta intervención las Reservas Internacionales de la entidad se ubicarán en torno de los u$s 41.265 millones. En caso de que esto se convalide, las reservas brutas del BCRA superarían la barrera de los u$s 41.000 por primera vez desde octubre último. El número ajustado, no obstante, recién se conocerá esta tarde, cuando la autoridad monetaria publique su resumen diario de Variables Financieras.

Cabe recordar que, desde diciembre, el BCRA lleva adquiridos en el mercado unos u$s 5800 millones, y se encamina a anotar en mayo su sexto mes consecutivo de saldo positivo en el mercado de cambios.

El Banco Central viene de acumular compras netas por u$s 1373 millones en abril, u$s 1476 millones en marzo, u$s 633 millones en febrero, u$s 157 millones en enero y u$s 608 millones en diciembre de 2020.

Tras haber logrado en abril saldar las ventas que había acumulado hasta entonces, la gestión encabezada por Pesce continuó adquiriendo divisas en el mercado. Así, exhibe desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha un saldo positivo de más de u$s 2000 millones.

«La compra de divisas es solo uno de los factores que inciden en el nivel de reservas internacionales del BCRA y el más importante como señal de acumulación y fortalecimiento de la política monetaria y cambiara», precisan desde la entidad.

«En el período, otros de los factores que influyeron son los depósitos en dólares del sector privado, que pasaron de u$s 14.734 millones el 1° de diciembre de 2020 a u$s 16.057 millones el 11 de mayo pasado. Además, el oro se apreció 5%, y el yuan CNH (cotización offshore de la divisa) y el yuan CNY (cotización dentro de China), 2,1% y 2,2% respectivamente», agregan.

