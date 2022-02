El Banco Mundial (BM) confirmó este martes al Gobierno nacional que está avanzando en una cartera de aprobaciones crediticias para la Argentina que superará los US$ 2.000 millones, con desembolsos a lo largo de 2022, a la vez que expresó su apoyo a las negociaciones que lleva adelante el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El anuncio se concretó durante la reunión que mantuvieron de manera virtual el director de operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, informaron el Palacio de Hacienda y el organismo multilateral.

En el encuentro, el director de operaciones del BM destacó el crecimiento logrado por la Argentina en 2021 y en ese sentido comprometió la continuidad de su respaldo para un desarrollo inclusivo del país.

Los funcionarios conversaron también sobre los esfuerzos de Argentina para avanzar en un programa con el FMI sobre el cual «el Banco expresó su apoyo», aseguraron el BM y el Ministerio tras el encuentro.

El Gobierno argentino lleva adelanta las negociaciones finales para alcanzar un acuerdo de facilidades extendidas por la deuda de US$ 45.000 millones asumida por la gestión Cambiemos.

En este contexto, el ministro de Economía aseguró que «la Argentina valora su relación de largo plazo con el Banco Mundial, que posibilita necesitados financiamientos para proyectos innovadores que promueven la inclusión social y la expansión de los servicios públicos».

Por su parte, Van Trotsenburg destacó el crecimiento que está transitando el país desde 2021 y ratificó que «el Banco Mundial apoya al país, mientras continúa avanzando en su senda de crecimiento y se recupera de los impactos de la crisis de la Covid-19».

En el mismo sentido, agregó: «La asistencia del Banco ha sido clave para financiar, entre otras, la compra de vacunas, muy necesarias para proteger vidas y contribuir a la reactivación de la economía».

Durante la crisis del Covid-19, la Argentina recibió el apoyo del BM para financiar proyectos en las áreas de respuesta a la pandemia y vacunas, expansión de servicios públicos básicos para los pobres y vulnerables, así como en empleo y productividad sostenible.

«El Banco prestó un récord de US$ 2.100 millones de dólares en 2021 y cuenta con una cartera de proyectos en preparación por al menos US$ 2.000 millones de dólares para 2022», destacó Van Trotsenburg.

Entre los proyectos aprobados en 2021 se destacan una línea para un programa de abastecimiento de aguas y cloacas en el área metropolitana por US$ 300 millones, Financiamiento Adicional para Apoyar la Cobertura Universal de Salud Efectiva por US$ 250 millones, Inclusión Digital e Innovación en los Servicios Públicos, por US$80 millones, y Proyecto para la Modernización Línea Ferroviaria Mitre de Pasajeros en Buenos Aires, por US$ 347 millones.

También se contó con el apoyo para el segundo financiamiento adicional del Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Matanza-Riachuelo, por US$ 265 millones, financiamiento Adicional para Argentina: Proyecto de Respuesta de Emergencia Covid-19, por US$ 500 millones y créditos para sistemas agroalimentarios climáticamente inteligentes e inclusivos por US$ 400 millones.

De cara al futuro, en el encuentro se dialogó sobre la importancia de profundizar la cooperación entre Argentina y el Banco Mundial en sectores prioritarios para el desarrollo como la salud, el transporte, inclusión social, agua y medio ambiente

Por último, Van Trotsenburg felicitó a Guzmán por los altos niveles de vacunación contra el Covid-19 entre la población argentina y destacó la muy buena cooperación entre Argentina y el Banco Mundial en el financiamiento y distribución de vacunas.

