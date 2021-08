El Banco Central (BCRA) cerró este miércoles su postura en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) con una intervención neta positiva de aproximadamente US$ 25 millones y acumula más de US$ 200 millones en compras en lo que va del mes, el mejor dato para esta época de agosto de los últimos once años.

La última vez que el BCRA acumuló más de US$ 200 millones en intervenciones positivas en el mercado cambiario en las primeras 12 jornadas hábiles de agosto había sido en 2010, cuando acumuló unos US$ 615 millones.

De esta forma, la autoridad monetaria continúa el ritmo de compras desde que empezó 2021 y lleva casi US$ 7.400 millones por esa vía desde que comenzó el año, el nivel más alto desde en los últimos nueve años.

«Según estimaciones de fuentes privadas del mercado, la autoridad monetaria terminó la fecha con compras netas por poco más de US$ 25 millones, aproximadamente», informó el analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana, luego de una jornada en la que se movieron US$ 317,6 millones en el segmento contado y US$ 240 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.

El dólar mayorista cerró la jornada a $ 97,05 para la compra y $ 97,25 a la venta por unidad, sin cambios respecto del cierre de ayer, mientras que el Dólar CCL avanzó un 0,4%, a $168,01 por dólar, y el MEP cerró sin modificaciones a $169,39 por unidad.

El objetivo del BCRA y del Gobierno es mantener la calma en el mercado del dólar de cara a la cercanía de las elecciones, una época en la que tiende a acelerarse la búsqueda de cobertura por parte de empresas y ahorristas, y que suele traer turbulencias en el frente cambiario.

Los menores ingresos fiscales por el fin de la cosecha gruesa y el aumento del gasto público por las mejoras en jubilaciones, salarios e inversión en obra pública están haciendo que la autoridad monetaria deba acudir a la emisión monetaria para financiar al Tesoro Nacional.

En lo que va de agosto se emitieron $ 200.000 millones en conceptos de Transferencia de Utilidades que se suman a los $ 180.000 millones que enviaron al Palacio de Hacienda para hacer frente a gastos corrientes y de capital en las últimas semanas.

El dato contrasta con lo que pasó en los primeros 6 meses del año, cuando el Banco Central le envió al Tesoro $ 190.000 millones en Adelantos Transitorios y $ 140.000 en Transferencia de Utilidades, apenas una cuarta parte de lo que emitió en ese mismo período en 2020 cuando, en plena pandemia, la autoridad monetaria fue la única fuente de financiamiento para los paquetes excepcionales de ayuda como el IFE y el ATP, entre otros.

La meta del Ministerio de Economía y del Banco Central es que las licitaciones de deuda de la Secretaría de Finanzas – que llevan 13 meses consecutivos de renovación total de vencimientos más un promedio del 20% extra- puedan ayudar a cubrir parte del déficit operativo del Estado Nacional y, así, evitar que la autoridad monetaria deba cubrirlo con emisión de dinero.

En la licitación de hoy, Finanzas obtuvo casi $ 95.000 millones con la emisión de cinco títulos en pesos y ya alcanzó un ratio de «rollover» de 105,5% del total de vencimientos del mes, a falta de otra licitación, y acumula un financiamiento neto en 2021 cercano a los $400.000 millones.

Fuente: Télam