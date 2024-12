El evento fue presenciado por decenas de familias que se acercaron al tradicional encendido del árbol navideño, que marcó el inicio de la temporada navideña. Fue la tercera edición de un espectáculo que renueva las esperanzas del pueblo posadeño.

En el predio del Parque de las Fiestas, ubicado en avenidas Marconi y Mitre, se realizó la ceremonia del encendido del Árbol de Navidad, en este 8 de diciembre, día de la virgen de la Inmaculada Concepción y también fecha en la que tradicionalmente los hogares arman el arbolito de navidad.

Más de un centenar de personas se hicieron presente en el lugar, donde todo comenzó aún con un poco de luz solar, donde la musicalización invitaba a quienes andaban por los alrededores a acercarse al lugar.

Con un pequeño escenario armado sobre la vereda paralela de la avenida Marconi, los locutores invitaban a los transeúntes a quedarse para el evento estrella de la noche.

Con el pasar de las horas, y tras la interpretación de algunos villancicos, más y más familias se iban acomodando en los alrededores del árbol de más de veinte metros de altura, que esperaba para brillar. En el lugar se podía ver a los padres con sus hijos, a grupos de amigos, y hasta a aquellos que sumaron a sus mascotas al paseo dominguero. Eso sí, el color lo ponían los niños que corrían, saltaban y jugaban, como matando el tiempo hasta que puedan ver el árbol prendido.

Tras la invocación religiosa y la bendición correspondiente, la locutora invitó a todos al momento más esperado. El «acomodemonos para el encendido del árbol», fue acompañado por la instantánea reacción de los presentes, que se ubicaron sobre las vallas de maderas que rodean el predio en el que está el árbol, a la espera del conteo regresivo.

El conteo regresivo de diez segundos dio paso al encendido de luces del Árbol de la Navidad, que no solo brindó un espectáculo propio con sus luces y majestuosidad, sino que estuvo acompañado del juego y luces de los fuegos artificiales (insonoros). Un gran momento que fue captado por los celulares y cámaras de quienes estaban maravillados por el momento.

El mágico y emotivo momento se veía reflejado en los rostros de grandes y adultos. «Vinimos a la siesta, pero cuando los chicos se enteraron que se prendía el árbol, con mi señora nos dimos cuenta que no nos íbamos a ir temprano. Esto significa mucho para los chicos», comentó un padre que tenía a su nena en brazos y al nene filmando con su celular». «Mi hijo solo me pidió dos cosas: conocer a Papá Noel y ver el Árbol de Navidad más grande. Con esto, ahora me queda solo conseguirle un Papá Noel», compartió una madre que estaba con su pequeño hijo. «La Navidad es una época llena de alegría, porque hay reuniones familiares, están los regalos y la decoración navideña, y este árbol simboliza la paz de los vecinos, y que podamos ver esto cada vez que vengamos a Posadas es único y nos llena de esperanza», afirmó una vecina del interior de la provincia.

En el evento se hicieron presentes el intendente de Posadas, Ing. Leonardo Stelatto; la Senadora Nacional, Sonia Rojas Decut; el presidente de Vialidad Nacional de Nacional, Sebastián Macías; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Jair Dib; entre otros funcionarios provinciales y municipales.

Ante la prensa, el intendente destacó que fue «una jornada muy emotiva, muy importante con el encendido del arbolito para todos, en donde realmente podemos prender el arbolito en compañía de mucha gente, de muchos chicos, que se acercaron. Esto es lo importante: poder estar siempre cerca de la gente con este acontecimiento, que es necesaria como gesto de amor entre todos.»

Para el cierre, y mientras muchos seguían sacándose fotos con el Árbol acompañando sus esperanzas y buenos deseos, la banda de música LQV deleitó a todos con sus interpretaciones.