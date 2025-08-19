El domingo 26 de octubre de 2025, se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales en todo el país. En la Cámara de Diputados de la Nación, se renovará la mitad del cuerpo: 127 bancas de diputados estarán en juego. En la Cámara de Senadores, se elegirá un tercio de sus integrantes, es decir, 24 bancas en disputa. En Misiones, específicamente, estará en juego la renovación de tres diputados nacionales.

Además, Misiones ya realizó sus elecciones provinciales —para renovar la Legislatura local—a principios de junio, junto a otros comicios municipales. Ahora es el turno de lo nacional.

La gran diferencia: la Boleta Única de Papel

Por primera vez en elecciones nacionales legislativas, se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país, incluida Misiones.

La BUP reemplaza al sistema tradicional de múltiples boletas partidarias. En una sola hoja oficial se agrupan todos los candidatos, cargos y agrupaciones, lo que busca reducir errores, manipulación y confusión en el cuarto oscuro.

Este diseño fue aprobado por la Ley N.º 27.781 y reglamentado también por decreto. El escrutinio definitivo comenzará el martes 28 de octubre, dos días después de los comicios generales.

Quiénes podrán votar

El proceso electoral nacional previsto para el 26 de octubre está dirigido a todos los ciudadanos incluidos en el padrón electoral argentino. Son electores nacionales todos los ciudadanos nativos, por opción y naturalizados, de ambos sexos, que hayan cumplido los dieciocho años de edad.

Cuáles serán los documentos válidos para votar

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

Un aspecto crucial de la normativa es que el elector no podrá votar si presenta un documento cívico anterior al que figura en el padrón, o si presenta una libreta de enrolamiento o libreta cívica cuando en el padrón figura con un DNI.

Unite a nuestra comunidad