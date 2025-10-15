El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que el “salvataje total” que su país prepara para la Argentina podría alcanzar los US$ 40.000 millones, en un anuncio que generó alivio en los mercados y nuevas expectativas sobre el futuro económico del país.

El paquete incluiría un swap de monedas por US$ 20.000 millones, mientras que el resto provendría de acuerdos con bancos privados y fondos soberanos internacionales. Según explicó Bessent, parte de los recursos estarían respaldados por Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional, convertidos en dólares.

“Estados Unidos está comprometido con el apoyo a la Argentina mientras se desarrollen buenas políticas”, afirmó el funcionario en declaraciones reproducidas por Ámbito Financiero.

Señal al mercado: EE.UU. volvió a comprar pesos argentinos

Como gesto de confianza, el Tesoro estadounidense volvió a comprar pesos argentinos en el mercado local, algo que no ocurría desde hace meses. La operación fue interpretada como una señal de respaldo a las gestiones del Gobierno argentino para estabilizar la economía.

La reacción fue inmediata:

Los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street subieron hasta un 8 %.

El dólar financiero retrocedió a $1.357, marcando una baja significativa.

El Merval (índice de la Bolsa de Buenos Aires) creció un 4 % en la jornada.

Un salvataje con condiciones

Pese al optimismo, el mensaje de Bessent también dejó una advertencia: el apoyo financiero dependerá de que la Argentina mantenga “buenas políticas económicas”.

Esto significa que Washington espera disciplina fiscal, previsibilidad institucional y medidas pro-mercado antes de liberar nuevos tramos de financiamiento.

Economistas locales señalan que este tipo de rescates puede dar aire en el corto plazo, pero no reemplaza la necesidad de reformas estructurales que garanticen crecimiento sostenido.

“La señal es positiva, pero hay que entender que no se trata de un cheque en blanco”, comentó un analista financiero consultado por este medio. “Si no hay resultados concretos, el respaldo podría diluirse rápidamente”.

Implicancias para el país

Si el paquete de US$ 40.000 millones se concreta, sería uno de los mayores apoyos internacionales recibidos por Argentina desde la crisis de 2001.

El Gobierno podría usar parte de esos fondos para fortalecer reservas del Banco Central, pagar compromisos con organismos internacionales y mejorar la confianza inversora.

Sin embargo, especialistas advierten que el impacto real dependerá de cómo se utilicen los recursos y si se logra evitar que el dinero se diluya en gasto corriente o subsidios sin retorno.

La noticia del posible rescate estadounidense da un respiro al clima financiero argentino, pero también plantea un desafío político: convertir la ayuda en una oportunidad para ordenar la economía y no en una nueva dependencia externa.

En tiempos de incertidumbre, la frase de Bessent resuena como un recordatorio: la confianza internacional se gana, no se compra.