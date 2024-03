A solo tres meses de la asunción de Javier Milei, el paso de la motosierra ya se hace sentir en todas las áreas de la economía, incluyendo las alicaídas arcas provinciales. Golpeados por la merma en la Coparticipación Federal y en las partidas discrecionales, entre otros ítems, los gobernadores intentan capear la tormenta con fondos propios.

Aunque la cumbre del viernes pasado sirvió como un principio de deshielo entre los jefes provinciales y Nación, lo cierto es que el Pacto de Mayo convocado por el Presidente todavía aparece difuso en el horizonte. Una de las principales trabas es la necesidad de compensar a los distritos tras la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

Gobernadores apelan a fondos propios tras la disolución del FONID

El mes pasado, la Provincia de Buenos Aires garantizó el pago de los salarios docentes de enero con fondos propios. La administración de Axel Kicillof cubrió incluso el monto que garantizaba el Estado nacional a través del hoy disuelto Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). La defunción del FONID fue confirmada a los ministros de Economía provinciales por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante una reunión la semana pasada.

Este ítem representaba casi el 13% del sueldo inicial que cobran cerca de 1,6 millones de docentes de todo el país del sistema educativo formal, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario. No obstante el «esfuerzo», la gestión bonaerense aclaró que no podría afrontar nuevos pagos sin el auxilio de Nación.

“Aún cuando el Gobierno Nacional no transfirió los fondos correspondientes a los salarios de enero 2024, la Provincia tomó la decisión de pagarlos adelantando con recursos propios los conceptos mencionados para evitar que se vea resentido el poder adquisitivo del salario en un contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre”, explicaron desde la gobernación bonaerense.

Lo propio hizo también el gobierno de Chubut, con Ignacio Torres a la cabeza. El mes pasado, el dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) intentó absorber la disolución del FONID con la creación de un fondo provincial llamado «Incentivo Provincial Docente».

«Después de la profunda crisis educativa que vivió Chubut no nos vamos a resignar a que los chicos no estén en las aulas, y tampoco vamos a darle la espalda a los docentes en un justo reclamo de recomposición salarial», comentó Torres al respecto.

El mismo camino siguió su vecino, el rionegrino Alberto Weretilneck. «En un gran esfuerzo financiero, el Gobierno de Río Negro afrontará con fondos propios el pago a los docentes para evitar una caída nominal en los salarios docentes, por la decisión del presidente Javier Milei», señalaron la administración de la provincia patagónica.

A la vez, su gestión presentó ante la Justicia un amparo solicitando la remisión regular de los fondos nacionales destinados al sistema educativo de la Provincia.

Rolando Figueroa, de Neuquén, también decidió hacer frente a la sequía. “El Fondo de Incentivo Docente no vino en enero y no viene ahora en febrero. La provincia del Neuquén tomó la decisión de pagar con fondos propios, porque nosotros si hay algo que sabemos es que hay que priorizar la Educación”, aseguró el mandatario.

Consideró, además, que «son sacrificios con finanzas acotadas, porque la torta de recursos que repartía el Gobierno nacional está acotada”.

Similar escenario ocurrió en Corrientes, donde la gestión de Gustavo Valdés se hizo cargo de los $1.300 millones podados por la administración libertaria. «Los recursos del FONID implica un golpe muy fuerte y la Provincia desde hace dos meses se está haciendo cargo para garantizar el salario docente», denunció la ministra de Educación local, Práxedes Itatí López.

Refuerzos provinciales al gasto social

En cuanto al gasto social, este martes la gestión de Kicillof anunció el aumento del 76% en el monto de becas y prestaciones de programas sociales, y del 118,7 % en las becas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, precisó que elevarán la inversión de $5.500 millones a mas de $ 10.700 millones mensuales, lo que representa a partir de ahora un incremento superior a los $5.000 millones destinados a fortalecer políticas públicas destinadas a infancias, juventudes, personas con discapacidad y personas mayores.

En La Rioja, en tanto, el gobernador Ricardo Quintela denunció que Nación cortó los fondos correspondientes al programa Comedores Escolares y dio a conocer que sustituirá la poda con dinero provincial.

«Mediante el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, con el dispositivo PAR Escuelas, vamos a financiar este importante programa alimentario. En el día de hoy se acreditarán los fondos para las escuelas beneficiadas, para que puedan realizar las compras de los alimentos», comentó Quintela en sus redes sociales.

Enfrentado abiertamente con el Gobierno, el mandatario peronista fue de los pocos que no estuvieron presentes en la reunión del viernes pasado en la Casa Rosada. En su lugar, estuvo su vicegobernadora, Teresa Madera. Desde la administración riojada informaron que el programa Comedores Escolares abarca a 297 escuelas, con una matrícula de 11.647 niños y niñas, quienes de lunes a viernes reciben el almuerzo durante el periodo escolar.

Por su parte, el pampeano Sergio Ziliotto instrumentó Boleto Estudiantil Universitario Gratuito para los estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa. Ziliotto rubricó un convenio con el rector de esa casa de estudios, Oscar Alpa. La medida, detallaron, beneficiará a 4.300 jóvenes y se implementará a partir de este año.

«Se trata de ante la grave crisis económica a la que nos ha llevado el actual Gobierno nacional, y el ahogo financiero al que quiere empujar a las provincias», explicó el gobernador peronista.

Tarifas eléctricas: otra batalla

En Formosa, Gildo Insfrán decidió sostener el congelamiento de la tarifa eléctrica a través del plan Esfuerzo Formoseño, que beneficia a 65 mil familias de la provincia. Como contó Ámbito, el programa subsidia el 100% del cargo variable a los primeros 150 kilovatios hora (kwh) al mes y el 50% restante a quienes consuman menos de 300 kwh/mes.

Sobre este mismo aspecto, el gobierno de Córdoba advirtió por el arribo de facturas de energía eléctrica con fuertes aumentos de tarifas debido al retiro de subsidios nacionales, por lo que lanzó un plan oficial en el que se ofrecerán hasta tres cuotas para el pago de la boleta.

La medida abarca a todos los usuarios a través de las tarjetas de crédito Cordobesa (Visa y Mastercard) emitidas por Bancor (Banco de Córdoba).

«Es increíble, pero tenemos que poner al Banco de Córdoba para que la gente pueda pagar la luz», dijo el gobernador Martín Llaryora en el tradicional almuerzo anual de la Fundación Mediterránea.

Aunque los gobernadores -indistintamente de sus escuderías políticas- destacaron la convocatoria al diálogo por parte del Presidente, lo cierto es que la desconfianza todavía persiste entre ambas partes y el acuerdo deseado por el oficialismo todavía está lejos de ser una realidad.

Este martes, en el marco de la AmCham Summit 2024, el sureño «Nacho» Torres aseguró: «Quiero que al Gobierno le vaya bien, pero es fundamental ser inteligente en cuanto a las formas. Estamos ante una oportunidad histórica en la Argentina, pero también ante un grave peligro de boicot por no entender que necesitamos juntar a todas las partes para que esa reforma sea posible».

En paralelo, consideró que lo indispensable para atraer inversiones es la «calidad institucional y la paz social».

Fuente: Ámbito