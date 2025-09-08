La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Misiones avanzó este lunes con el análisis del Presupuesto 2026, en el que ministros, presidentes de entes y autoridades de organismos descentralizados detallaron cómo piensan distribuir los recursos asignados.

Educación en el centro de la agenda

El ministro de Educación, Ramiro Aranda, sostuvo que la prioridad será alfabetización y matemáticas, con programas que luego den paso a la innovación y metodologías disruptivas. También se reforzará la infraestructura escolar y los comedores.

La presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, explicó que la mayor parte del presupuesto se destina a salarios docentes y destacó la modernización digital que eliminó trámites en papel.

En tanto, el titular del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, Luis Bogado, anticipó que la matrícula superará los 135 mil alumnos en 2026, lo que exige más horas cátedra. Subrayó la importancia de impulsar la alfabetización digital, la robótica y el inglés.

Agua, cloacas y ambiente

La presidenta del Ente Regulador de Agua y Cloacas, Soledad Balan, pidió un incremento del 15% para garantizar control de calidad del agua, educación ambiental y expansión de redes en barrios populares.

Desde el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento, Joaquín Sánchez recordó que hace dos años Nación no aporta fondos para obras de agua y cloacas. Con recursos provinciales, esperan terminar proyectos en Corpus y Puerto Iguazú, y extender la red de agua potable a más municipios.

Economía social y cooperativas

La ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez, informó que su cartera tendrá un presupuesto de 2.860 millones de pesos (+15%), destinado a cooperativas, mutuales, emprendedores y comercios, además de subsidios a cooperativas de agua y energía.

Juegos, cultura y derechos

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, anunció ingresos estimados en 72 mil millones de pesos (+35,9%), lo que permitirá destinar 6.400 millones a ministerios, amas de casa y fondos de pensiones.

La ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, aclaró que su cartera sufrirá una reducción del 28%, aunque aseguró que los ajustes no afectarán a la gente, sino al funcionamiento interno.

En cultura y ciencia, la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto, informó un presupuesto de 8.266 millones de pesos (+33%), para sostener actividades, infraestructura y a los más de 500 trabajadores.

Turismo con mirada internacional

El ministro de Turismo, José Arrúa, presentó un presupuesto superior a 6.600 millones de pesos (+15%) para consolidar a Misiones como destino internacional. Entre los ejes, mencionó la marca Visit Misiones, la “Ruta de las Aves”, el turismo inteligente y la gastronomía.

“Durante la temporada baja, nuestra agenda de eventos sostiene la actividad turística en la provincia”, remarcó.

En resumen: El Presupuesto 2026 en Misiones combina apuestas fuertes a la educación, el acceso al agua y el turismo, junto con programas sociales y culturales, en un contexto de autogestión frente a la ausencia de fondos nacionales.