Luego de 10 meses de reuniones abordando variadas temáticas, generalmente del mundo digital, distintas áreas del Estado articularon esfuerzos para capacitar líderes creativos que nutrirán el ecosistema de educación disruptiva de la provincia. Concluyendo en una muestra titulada “Ver lo mismo con otros ojos. Por una arqueología de la curiosidad”, que se realizó en el Salón de las Dos Constituciones de la Legislatura, la provincia tiene más herramientas que nunca para continuar con su programa educativo vanguardista.

Los equipos en cuestión son los provenientes de: la Escuela de Robótica, la Secundaria de Innovación de Misiones, el Polo TIC, Silicon Misiones, Sumá tu Escuela, la Subsecretaría de Educación Disruptiva y equipos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia. Toda la capacitación fue coordinada por el reconocido académico Alejandro Piscitelli.

El especialista explicó que “con estas instituciones estuvimos tratando de armar lo que llamamos una ‘ecología disruptiva’, que es una idea de articular todas estas entidades que hacen cosas interesantes, usualmente conectado al mundo ‘maker’, pero que no estaban demasiado integradas porque tuvieron distintas formas de nacimiento o fueron creadas a través de distintas iniciativas a lo largo del tiempo”.

Las formaciones incluyeron juegos, interactivos, mediados por internet, incluso con herramientas de inteligencia artificial, invitando muchos otros participantes e instituciones, “se trató de mirar más allá del horizonte de nosotros mismos y nuestras propias creaciones para vislumbrar muchos tipos diferentes de inteligencia que han estado aquí justo frente a nosotros todo el tiempo, y en muchos casos nos han precedido. Al hacerlo, cambiamos la forma en que pensamos/diseñamos el mundo y, por lo tanto, trazamos un camino hacia un futuro menos extractivo, destructivo y desigual, y más justo, amable y regenerador” comparte el académico, citando, en parte, a James Bradley.

Para Piscitelli el trabajo realizado “fue inédito porque no se trató de un ‘enlatado’, aunque sí había una guía, temas de trabajo, bibliografía y videos; pero hubo que ir adaptándolos a la dinámica de los grupos, que primero no se conocían entre sí prácticamente, no trabajaban juntos, y al final hubo vínculos emocionales fuertes: el balance es re positivo”. El equipo comparte que esto fue solo el comienzo de la iniciativa y durante el 2023 se concentrarán en socializar los aprendizajes, apostando a un efecto multiplicador pero “no solamente haciendo, sino mostrando, fue muy poderoso probar tantas otras formas de enseñanza distintas de la expositiva” comparte Alejandra Pacheco, directora de TIC del Ministerio.

Estos talleres han dejado un semillero de líderes creativos, diseñados con principios transhumanistas, holísticos y por demás actualizados en nuevas expansiones cognitivas y con una fuerte visión sobre una humanidad aumentada por la tecnología, y cómo esto puede impactar el proceso educativo. También se elaboró un documento que sintetizó todas las reuniones, todos los logros, a partir del cual se desarrollará un modelo de formación a futuro, aplicable a varias otras áreas ya no solamente de la educación.