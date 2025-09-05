El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones dispuso la suspensión preventiva de un plan de manejo forestal autorizado en un predio de Gobernador Roca, tras constatar que no se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) a las comunidades guaraníes de la zona, un requisito legal indispensable en este tipo de procesos.

La medida fue adoptada por la Dirección General de Bosques Nativos, luego de una inspección técnica en el lugar. Allí se verificó que las actividades de aprovechamiento respetaban lo establecido en la autorización: se cumplían los diámetros de corte permitidos, las especies habilitadas y no se registraba tala de monumentos naturales.

Sin embargo, al revisar el expediente administrativo, se detectó la ausencia de la consulta previa a la comunidad guaraní El Chapá de Colonia Alberdi, cercana al predio intervenido. Este procedimiento es obligatorio en virtud de la normativa vigente que garantiza los derechos de los pueblos originarios.

Ante esta situación, el Ministerio resolvió iniciar un sumario interno para revisar las etapas de evaluación técnico-administrativa y determinar posibles responsabilidades.

Hasta tanto se regularicen los procedimientos legales y administrativos, las actividades de aprovechamiento forestal permanecerán suspendidas.

Desde la cartera ambiental remarcaron que la decisión responde al compromiso de hacer cumplir la ley y respetar los derechos de las comunidades guaraníes, asegurando que los planes de manejo se desarrollen en un marco de legalidad y transparencia.