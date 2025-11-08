El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones presentó este miércoles 5 de noviembre, en el marco de la Fiesta Nacional de la Madera que se desarrolla en San Vicente, la campaña de prevención de incendios «No Me Quemés», mediante la instalación de un stand informativo dedicado a la concientización y la prevención.

La presentación se realizó de cara a la inminente llegada del verano, estación que trae los días más calurosos del año y un aumento en el riesgo de incendios. La Fiesta Nacional de la Madera, que se extenderá durante todo el fin de semana con más de 150 expositores y espectáculos artísticos de primer nivel, sirvió como escenario estratégico para el lanzamiento de esta iniciativa fundamental.

«No Me Quemés» es la campaña impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Ecología de Misiones, cuyo propósito central es reducir la ocurrencia y el impacto de incendios forestales y rurales mediante tres pilares fundamentales: educación ambiental, articulación interinstitucional y el fortalecimiento de capacidades operativas. Del acto de lanzamiento participaron el ministro de Ecología, Arq. Martín Recamán y la coordinadora de campañas, Beatriz Fürstenau.

Durante la jornada, el equipo de Educación Ambiental del Ministerio de Ecología presentó un stand lúdico dedicado a la concientización sobre la prevención de incendios. A través de charlas y actividades participativas, se promovieron buenas prácticas ambientales, mientras se entregaban stickers alusivos a la campaña «No Me Quemés». Además, los asistentes pudieron conocer de cerca el trabajo de los brigadistas del Plan de Manejo del Fuego, quienes compartieron información y experiencias sobre las acciones que se realizan para prevenir y combatir incendios en la provincia.

En este marco, Fürstenau destacó la relevancia de esta iniciativa en el contexto climático actual: «Esta es una campaña muy importante, sobre todo en esta época del año donde el índice de peligrosidad de incendio suele ser más alto. Esta campaña no es nueva, ‘No Me Quemés’ es una iniciativa que venimos impulsando desde Ecología para prevenir los incendios forestales y rurales en Misiones. Ya la lanzamos el año pasado y ahora la volvemos a poner en marcha como refuerzo, porque entramos en una etapa donde las temperaturas suben, la sequía se siente y el riesgo aumenta».

La coordinadora también recalcó el carácter permanente y sostenido que se busca dar a la iniciativa: «La idea es sostener esta campaña todos los años, no solo en los meses críticos, sino como parte de una política permanente de prevención y cuidado. En Misiones tenemos un patrimonio natural único, y cuidarlo también depende de nosotros».

En este marco además se realizó este jueves 6 un show del grupo teatral Kossa Nostra en la Escuela N° 453 de San Vicente. A través del humor y la participación de los estudiantes, la actividad buscó concientizar sobre la importancia de evitar quemas y cuidar el ambiente, reforzando el mensaje de prevención que impulsa el Gobierno provincial en todo el territorio.