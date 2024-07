El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables participó de una reunión de trabajo convocada para abordar distintos temas ambientales y turísticos vinculados con la frontera por parte del municipio de El Soberbio y representantes de 21 comunas del Estado de Rio Grande Do Sul, Brasil. El encuentro se hizo en la ciudad de Tres Passos, el viernes 12 de julio último.

Representaron al Ministerio el Subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo, y el Director General de Alerta Temprana, Daniel Fernández Catta. Además de los funcionarios de El Soberbio y de los representantes de los 21 municipios que conforman el Consorcio de la Rota Do Yucumã, también asistieron empresarios turísticos de ambos países.

En el encuentro, trataron los siguientes temas: operatoria usina hidroeléctrica Foz do Chapecó, por su incidencia en la cota del río Uruguay, la integración transfronteriza con Rio Grande Do Sul y la creación de una mesa de trabajo binacional.

El Consorcio Rota do Yucumã, persona jurídica de derecho público, creada en 2000, tiene como principal objetivo promover la sensibilización y educación para el desarrollo del turismo sostenible entre la comunidad local.

Está conformada por los municipios de Barra da Guarita, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Chiapetta, Coronel Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, Esperança do Sul, Humaitá, Inhacorá, Miraguaí, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul, Sede Nova, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos y Vista Gaúcha.

En su jurisdicción se halla el Parque Estadual do Turvo, donde se encuentra el Salto do Yucumí o, como se llaman en Argentina, Saltos del Moconá.