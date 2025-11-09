Desde el lunes 3 de noviembre rige en toda la provincia la veda total de pesca, una medida fundamental para la conservación del recurso pesquero y la protección de los ecosistemas acuáticos. La prohibición se extenderá hasta el 20 de diciembre de 2025 en los ríos Paraná e Iguazú y todos sus afluentes, incluyendo el Paisaje Protegido Lago Urugua-í, y hasta el 31 de enero de 2026 en el río Uruguay y sus afluentes.

Esta disposición, establecida mediante la Resolución Nº 406, busca resguardar el proceso reproductivo de los peces, garantizando así su recuperación y la continuidad del equilibrio ecológico. Durante este período, queda prohibida la actividad pesquera en todas sus modalidades (deportiva y comercial), siendo permitida únicamente la pesca de subsistencia, practicada desde la costa y exclusivamente por personas con permiso habilitado, que destinen su captura al consumo familiar. La venta o comercialización de lo obtenido bajo esta modalidad está estrictamente prohibida.

De manera inmediata al inicio de la veda, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables intensificó los operativos de control y fiscalización en los principales cursos de agua de Misiones. Guardaparques del organismo, junto a efectivos de la Dirección de Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía Provincial, llevan adelante patrullajes diarios, tanto diurnos como nocturnos, con el objetivo de prevenir infracciones, concientizar a la comunidad y proteger la biodiversidad acuática.

Los controles ya se desplegaron en distintos puntos estratégicos, entre ellos la Costanera de Posadas, el Parque El Puma y su avenida de acceso en Candelaria, además de la zona del arroyo Mártires-Nemesio Parma. En el Lago Urugua-í durante el operativo secuestraron redes, anzuelos y otros elementos de pesca no autorizados. Todo el material quedó bajo resguardo en el Puesto Uruzú.

Asimismo, durante los días 4, 5 y 6 de noviembre, en el marco de las patrullas organizadas, el Grupo GOS, integrado por guardaparques de la Zona Sur, llevó adelante actividades náuticas con dos embarcaciones, recorriendo el río Paraná desde la desembocadura del Yabebiry, en el Parque Teyú Cuaré y las reservas privadas, hasta Corpus. Durante los patrullajes se inspeccionaron minuciosamente las desembocaduras de arroyos y orillas del río, donde se detectaron campamentos e indicios de pescadores, aunque sin hallarse artes de pesca activas.

Además, se navegó el arroyo Yabebiry hasta las pasarelas de Loreto, incluyendo el arroyo Cazador y otros afluentes, donde se encontraron campamentos desactivados y canoas precarias. Las jornadas de trabajo contó con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina, destacamentos Corpus y Santa Ana.

En este marco, el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sostenible, Facundo Ringa, destacó la importancia de esta medida: “Nuestra fauna íctica tiene un momento de desove, que ocurre principalmente en los afluentes y remansos de los ríos, donde los peces descansan y se recuperan. Si no tuviéramos esta medida, no podríamos garantizar que el resto del año haya fauna en condiciones para sostener las actividades de pesca deportiva o de subsistencia”.

Ringa también apeló a la responsabilidad ciudadana, instando a la población a acompañar el trabajo de control y preservación:“Necesitamos del compromiso de todos. Solo pueden pescar quienes tienen habilitación vigente del Ministerio. Está prohibida la pesca embarcada y el uso de redes. Respetar la veda es cuidar nuestros ríos y asegurar su futuro”.

El Ministerio recuerda que toda infracción o actividad irregular puede denunciarse a la línea 911, en el marco del trabajo articulado entre Ecología, la Policía de Misiones. Los operativos de control continuarán durante todo el período de veda, con especial atención en los puntos más sensibles del territorio provincial.

El acompañamiento de la comunidad es clave para garantizar el éxito de esta medida. La veda no solo protege a las especies en su etapa más vulnerable, sino que también asegura la sostenibilidad de la pesca como recurso natural, cultural y económico de todos los misioneros. Respetar la veda es una forma concreta de cuidar nuestros ríos, preservar la biodiversidad y contribuir al equilibrio ambiental que distingue a Misiones.